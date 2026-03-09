(LIVEBLOG IRAN HIER)

Stuitend lesje onterecht ergens van beschuldigd worden door de politie voor 1700 medewerkers van de politie de afgelopen dagen. Vorige week ontstond er OPHEF omdat volgens minister Van Weel 1700 agenten onterecht hadden gegluurd in het dossier over de moord op Lisa. Die zouden allemaal een brief krijgen en aan hun baas moeten gaan vertellen waarom ze zomaar iemands privacy hadden geschonden. Daar waren veel agenten en de bonden dan weer boos over omdat er volgens hen helemaal niet gegluurd was in dossiers, maar een beperkt aantal gegevens waren bekeken door plichtgetrouwe dienders die juist mee wilden denken. En nu zegt Janny Knol (die we nog helemaal niet gehoord hadden) opeens Foutje bedankt weten jullie wat laten we al die boze brieven die we hebben gestuurd als niet verzonden beschouwen. "Korpschef Janny Knol heeft in een interne mail aan alle politiemensen haar excuses aangeboden over het onderzoek naar de 1700 medewerkers die openlijk zijn beschuldigd van het neuzen in het dossier van de vermoorde Lisa, zonder dat ze daar een goede reden voor hadden." Ook van Weel zegt nu sorry. Welja. Je zou bijna zeggen. Ga boeven vangen!