Bommetje zojuist in het debat over integratie door minister Thierry Aartsen. Die meldt namelijk dat hij vanochtend de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd in antwoord op Kamervragen over het onderzoek naar moslimdiscriminatie door het Kennisplatform Inclusieve Samenleving, dat mede werd gefinancierd door ISN Academie, oftewel de Islamitische Stichting Nederland, oftewel Diyanet. ISN is namelijk wel degelijk betrokken geweest bij het onderzoek, zegt Aartsen nu. Dat had KIS eerder niet aan het ministerie van SZW verteld, net zoals KIS niet had verteld dat de hoofdonderzoeker getrouwd is met de directeur van de ISN Academie. KIS heeft nu het onderzoek teruggetrokken. Logische vraag van Annabel Nanninga aan Aartsen: gaan we dan ook de stekker uit KIS trekken? Want een club die én banden tussen een onderzoeker en een financier verzwijgt én vervolgens verkeerde informatie verstrekt over de rol van die financier in het onderzoek, is niet te vertrouwen, zeker als er op de website niet meer staat dan een suffe opmerking over "commotie". Aartsen durfde echter alleen toe te zeggen dat hij "een stevig" gesprek met KIS gaat voeren. Hopelijk dan ook met een stevige conclusie.