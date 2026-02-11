achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Erdogans Diyanet en ons ministerie Sociale Zaken betalen onderzoek discriminatie moslimjongeren

Erdogan houdt een vinger aan de pols

Opvallend weetje over het onderzoek van het Kennisplatform Inclusief Samenleven dat gisteren verscheen over hoe moslimjongeren discriminatie ervaren (niet te verwarren met het onderzoek dat vandaag verscheen over hoe moslimdiscriminatie de schuld is van Bente Becker) en waar Trouw en NU.nl aandacht aan besteedden. Die media hebben namelijk niks geschreven over bladzijde 93 van het rapport, waarin staat wie het eigenlijk hebben betaald. Dat zijn namelijk: het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en de ISN Academie. Nou kenden wij die ISN Academie niet, maar dat is een onderdeel van de Islamitische Stichting Nederland. En in het Turks is de Islamitische Stichting Nederland Hollanda Diyent Vakfi en dat doet een belletje rinkelen. Dat is namelijk Diyanet, het Turkse "Presidium voor Godsdienstzaken" oftewel de Lange Arm van Erdogan. Die Lange Arm had eind 2024 meer dan 46 miljoen euro op de bank. Dan kan er wel een beetje inclusieve financiering voor een inclusief platform dat kennis over de inclusieve samenleving vergaart vanaf, dunkt ons. Binnenkort misschien een onderzoekje naar de vrijheid van meningsuiting?

Dit topic in 1 plaatje

Ook aandacht van Wierd!

(hee daar hebben we Yassine!)

Tags: diyanet, erdogan, moslimdiscriminatie, sociale zaken
@Ronaldo | 11-02-26 | 15:40 | 260 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.