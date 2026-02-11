“Moslimjongeren voelen dagelijks gevolgen van polarisatie en uitsluiting.”



Waarom mag Diyanet, het Turkse staatsorgaan voor religieuze zaken, een ‘onderzoek’ naar discriminatie van moslims in Nederland uitvoeren en publiceren? En waarom gebeurt dit in samenwerking met KIS, een… https://t.co/URvyFMgl6D pic.twitter.com/UQUMdfDOlq