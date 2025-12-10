Het is ook helemaal niet leuk als je aanhanger bent van een invasieve regressieve vrouwen- en homohatende mannenhobby die als wetgevende en expansiegerichte doctrine opereert als concurrerende sociale orde van het moederland, je van GroenLinks en D66oïden alle ruimte krijgt je geloof te belijden en te doen en laten waar je zin in hebt omdat WIJ nou eenmaal zo'n tolerante samenleving zijn, en je ook nog eens een vrijgeleide krijgt van alle helpermoslims die met een paradoxale strijker in de reet alle uitwassen met de mantel der liefde bedekken en alle kritiek platslaan als 'islamofobie'. Vrouwen mogen niet door de hoofdingang naar binnen en iedereen vindt het maar normaal, homoseksualiteit is haram maar de buurman bakt van die lekkere koekjes, grappenmakers durven geen grappen meer te maken, cartoonisten durven niet meer te tekenen, afvalligen moeten onderduiken, politici kunnen nooit meer naar het café en dat allemaal door heel veel bloedvergieten: dat Theo is afgemaakt is toch vooral z'n eigen schuld en dat die lui van Charlie Hebdo zijn omgelegd is met name zielig voor Nederlandse moslims.

In dat kader presenteert de gemeente Den Haag (straatbeeld: foto boven) nu het 'Haags plan tegen moslimdiscriminatie' om moslims 'gelijkwaardig' mee te kunnen laten doen in de stad. Behalve vrouwelijke moslims en homoseksuele moslims dan, want die mogen niet. "Zo worden scholen actief ondersteund met lespakketten over Haags islamitisch erfgoed, moslimdiscriminatie en gelijke behandeling. Ook worden alle scholen uitgenodigd voor een bezoek aan een Haagse moskee." Misschien krijgen die scholen dan wel lesboekjes vol homo- en Jodenhaat en misschien mogen Storm en Vlinder wel op bezoek bij As Soennah (dossier), het salafistische haatpaleis waar ze voorvechters van een vrije, tolerante democratie liever vandaag dan morgen in een oranje jumper hijsen. Er zijn meer dan 500 moskeeën in Nederland, op iedere straathoek in iedere grote stad zit een halalslager, er zitten moslims in de Tweede Kamer, er zijn moslims burgemeester, beleidsbepalers wurmen zich in allerlei bochten om een agressieve oproep tot geloofsbelijdenis (de azaan) gelijk te trekken met 'joehoe wij zijn er ook nog' (kerkklokken), er zijn complete wijken waar je geen vrouw zónder hoofddoekje ziet en het is echt niet leuk om uitgescholden te worden, maar die combinatie van agressief en desnoods met geweld je plek opeisen en janken dat je zo teringzielig bent is en blijft echt doodvermoeiend.