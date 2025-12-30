Waardering voor Marcia Luyten die het lezen van haar volledige column eigenhandig overbodig maakt. 'Verzet je', schrijft ze, om de lezer vervolgens direct de kern van de zaak onder ogen te brengen met misschien wel het beste dat ooit in de Volkskrant heeft gestaan. Een zin die doet verlangen, de tong prikkelt, een zin waar gevoel in schuilt en die subiet vochtige ogen tot stand brengt bij degenen die weten waar Luyten het over heeft als ze de getormenteerde VK-lezer aanbeveelt of eigenlijk zelfs opdraagt: "Ga naar de kroeg." Terstond bekroop ons de gedachte dat Luyten juist de kroeg had verlaten, echter, door weer wat regels verder te lezen ontdekten we dat het gaat om een inzicht dat niet per se bij Luyten zelf is ontstaan, omdat schrijver George Steiner dat al dertig keer heeft geschreven en vast zelfs een keertje heeft gezegd tegen Wim Kayzer.

Na die fantastische openingsregel geeft ze nog wel een kijkje in keuken door de fundering, waarop dat 'ga naar de kroeg' gestoeld is, diepgaand te beschrijven en middels opvattingen ontsproten uit haar eigen denkproces kracht bij te zetten: doe iets voor Oekraïne, lach Trump uit, informeer je, mijd X en Facebook en YouTube en Instagram, mijd ook Temu, koop alleen Europese waar, BOL.com mag nog, pas op voor extreemrechts (duh), verdiep je desondanks in mensen met andere meningen, aai een poes, help goede doelen, VERZET JE en eis schoonheid en troost, waar Wim Kayzer een mooie serie over heeft gemaakt in 1999/2000, waarin hij - toeval? - George Steiner interviewde. En zo is de cirkel weer rond zonder dat Luyten die heeft proberen te maken. Precies daarom zeggen wij het haar na: Ga. Naar. De. Kroeg.