Er ist wieder da. Ronald Plasterk, Verkenner des Vaderlands en de beste premier die we nooit hadden, is weer begonnen met columns schrijven in de Telegraaf. En natúúrlijk reflecteert hij op die ene column waarin hij zei dat de formatie een eitje zou worden. En Ome Roon zou Ome Roon niet zijn als hij niet anderen de schuld zou geven van het niet uitkomen van zijn voorspelling en daarna zichzelf uitgebreid zou citeren, om vervolgens te concluderen: "Dat was met de kennis van nu raak."

Kijk. Dat is zelfvertrouwen. De zon gaat weer schijnen in de krant van Wakker Nederland. Hele column DAARRR.