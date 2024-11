Dit lijkt ons: verstandig. Pieter Omtzigt, die terug (wellicht, mogelijk) zou keren naar Den Haag, keert toch niet terug naar Den Haag. Dat hebben mensen bij NSC gelekt aan de politieke redactie van RTL Nieuws, en als mensen bij NSC iets lekken, dan weet u dat er in ieder geval ergens in het land paniek is en we volgende week weer een kabinetscrisis hebben. Niet echt een ideale werkplek om terug te keren van een burnout, nadat je al eerder was teruggekeerd van een burnout om een partij op te richten en daarna in een coalitie te stappen met je aartsvijand, je tegenpool en een mevrouw die eieren in haar bh bewaart. "Wanneer en of Omtzigt dan wel terugkeert, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk: de verhoudingen in de coalitiepartijen staan op scherp, zegt politiek verslaggever Fons Lambie." Zeg dat politiek verslaggever Fons Lambie. Bij de VVD gaan ze vol in de tegenaanval met een emotionele Heinen en quasi-extraparlementair gedoe van Yesilgöz en Aartsen. Of, zoals Dick Schoof het vrijdag formuleerde: "Elke crisis kom je sterker uit."