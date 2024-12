Hee, waar kennen we dit ook alweer van. Oh ja, van de vorige keer dat Geert Wilders de migratiediscussie op scherp wilde zetten en er een noodwet zou komen die er uiteindelijk toch niet kwam. Maar goed, vandaag zet Geert Wilders weer eens een streep in het zand, tot hier en niet verder, dit is echt de laatste keer jongens, ik heb geen ruggengraat van banaan, en anders doen we nieuwe verkiezingen. Beetje jammer dat Wilders Marjolein Faber op het asieldossier heeft zitten, een minister die niet alleen niets kan, maar ook niets doet. Voor de meeschrijvers: de PVV staat op -3 afgelopen maand, maar breken op asiel is voor PVV wel campagnegoud. Dus dat zal wel weer rijsttafel worden aanstaande vrijdag.