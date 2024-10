Kent u die mop van die dragende motivering voor het inzetten van het noodrecht die af was? Die was dus helemaal niet af. Dat had minister Faber wel gezegd, maar dat komt gewoon omdat minister Faber nu eenmaal heel erg enthousiast is. Haar uitspraak klopt, minister Faber is beleid, die dragende motivering komt er, er is helemaal geen crisissfeer op haar ministerie, het is helemaal geen janboel in de coalitie, hoe komt u daar nu bij, het gaat juist erg goed met minister Faber, die heeft de boel onder controle, zet dat maar op een bordje: "HIER WERKEN WIJ AAN DE CHECK, CHECK, DUBBELCHECK VAN DE DRAGENDE MOTIVERING". PVV. FABER. LEF. MINDER ASIEL.