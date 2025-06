Kijk het is dus echt niet zo dat we iets tegen GroenLinks-PvdA'ers hebben hè. Sterker nog, sommige van onze beste vrienden zijn GroenLinks-PvdA'ers. Of nou ja, beste vrienden, beste vrienden, laten we zeggen: goede kennissen. Maar toch. Als je het met een goede kennis oneens bent, dan ga je het gesprek aan. Dan joel je elkaar niet uit. Integendeel. Dan houd je elkaar vast. Dan zoek je niet naar verschillen. Maar dan kijk je naar overeenkomsten. Dan kijk je naar dat, wat je verbindt. Als mensen. Met elkaar. Mensen, die een ander ook iets gunnen. Een Iron Dome bijvoorbeeld. Oh nee, juist geen Iron Dome. Want dat is namelijk een aanvallend wapensysteem, juist omdát het verdedigt. En wie dat niet snapt. Die is kennelijk geen GroenLinks-PvdA'er. Die laten we even los nu. Jammer dan.