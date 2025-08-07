Zoals onze ex-vriendin zei nadat we weer eens te lang in de kroeg hadden gehangen: "Maakt niet uit makker, iedereen verdient een 792ste kans." Voetbalclub Vitesse, na jaren van liegen, bedriegen, oplichten, schijnoplossingen en scheefconstructies op sterven na dood, vraagt nu bij de rechter om een 793ste kans. Nadat de KNVB de proflicentie van Vitesse introk wegens 'een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem' toetst de rechter nu of dat besluit 'in redelijkheid en naar billijkheid' is genomen. Vitesse trekt nu de kaart 'maatschappelijk belang' en een groep supporters en clubiconen is naar de rechtbank van Utrecht afgereisd om dat aan te tonen, al is het nog maar de vraag of de rechter daar gevoelig voor is. Het lijkt erop dat het einde verhaal is en dat is te danken aan al die maffe luchtfietsers in de bestuurskamer, en heel sneu voor de fans. Omroep Gelderland doet LIVE verslag van de ondergang van de derde club van Gelderland, en ook Vitesses bekendste fan Marcel van Roosmalen is erbij. LIVESTREAM NA DE KLIK.

Update 13:37 - Zitting begonnen

Update 13:40 - Uitspraak is MORGENMIDDAG. Een dag voordat Vitesse zou moeten spelen tegen Almere dus

Update 13:45 - We moeten eerst een halfuur luisteren naar Calimero

