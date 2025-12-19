Knokken in het StamCafé. Jake Sukkel vs. Anthony Joshua
Please ram 'm op z'n smoel
Jake Paul is nogal een idioot. Een getatoeëerde idioot, maar wel een idioot. Nu heeft de toyboy van ONZE Jutta Leerdam bedacht dat hij moet boksen en dat ziet er weliswaar beter uit dan het abominabele getrut van z'n sullige broer, maar het is nog steeds tien keer niks. Hij heeft wat uitgerangeerde UFC-pensionado's omgekocht om het allemaal wat te doen laten lijken, verloor van de allerslechtste Fury die er is en dat flauwe geëikel met de 58-jarige Mike Tyson was ook niet om aan te gluren. Toen wilde-ie gaan knokken tegen Gervonta Davis (een lichtgewicht van 1.65m) om dan tóch maar in actie te komen tegen Anthony Joshua (111 kilo, 1.98m). Een actieve top 10 heavyweight en voormalig wereldkampioen die amateurs met één jab kan onthoofden. Categorisch uitgesloten dat hij geraakt zal worden, laat staan verliezen, door een Disney-dildo als Jake Paul. U weet dat we hier op de GeenStijls graag naar boksen kijken, maar deze freakshow slaat echt helemaal nergens op. Zoals Big John Fury - de vader van Tyson Fury - al zei: "Anthony Joshua can knock Jake Paul out with his dick." Iedere andere uitslag dan een snoeiharde knock-out in de eerste of tweede ronde is omkoping, of onzin. Er gaan desalniettemin miljoenen mensen naar kijken, vannacht / morgenvroeg op Netflix, en als Jake Paul half of helemaal dood wordt gemept hebben wij ook nog wat te vieren. Later meer, boksvrienden!
Wat
Jake Paul sent a bizarre message to Anthony Joshua as he weighed in for their heavyweight dust up tomorrow night.#JakeJoshua pic.twitter.com/nloIPaGNPQ— Boxing News (@BoxingNewsED) December 18, 2025
Jake Paul bravely put his fist to Anthony Joshua's face as they sized each other up for the final time.#JakeJoshua pic.twitter.com/FwaddlNGtz— Boxing News (@BoxingNewsED) December 19, 2025
Jake Paul was trying to get into Anthony Joshua's head during their final face off 👀— Championship Rounds (@ChampRDS) December 19, 2025
🗣️ Joshua: "Don't touch my face."
🗣️ Jake: "What are you gonna do about it? I see fear. I can smell it." #JakeJoshua
(via @MostVpromotions) pic.twitter.com/Y4E8DIf5Wu
Meer
Fury - Wilder I, Fury - Wilder II, Fury - Wilder III, Fury - Whyte, Fury - Schwartz, Usyk - Joshua I, Usyk - Joshua II, Joshua - Pulev, Joshua - Ruiz I, Joshua - Ruiz II, Fury - Chisora III, Joshua - Wallin, Canelo - Charlo, Joshua - Ngannou, Usyk - Dubois, Joshua - Helenius, Fury - Usyk I, Joshua - Dubois, Beterbiev - Bivol, Tyson - Paul, Fury - Usyk II, Usyk - Dubois II, Canelo - Crawford, enz. enz.
Gradus Kraus, ONZE KAMPIOEN
Reaguursels
