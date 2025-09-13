Wie straks scheel van de insomnie het nest verlaat (doei Samantha) kan op de televee inschakelen op Netflix voor de grootste en belangrijkste bokswedstrijd van de laatste jaren: Canelo vs. Crawford. Een zogeheten 'superfight' tussen twee kampioenen, in de lijn van Ali vs. Frazier, Hearns vs. Hagler, Mayweather vs. Pacquiao en ach welja, de Fury vs. Wilder-trilogie (1, 2, 3). Wie het boksen op GeenStijl een beetje volgt (want waar anders in Nederland) weet dat we ook hier vooral bezig zijn met de zwaargewichten, maar deze klapper wordt hoe dan ook legendarisch. Na Mayweather-McGregor en Mayweather-Pacquiao de derde 'gate' ooit, of hoe Dana dat dan noemt: "The three biggest fights ever in boxing." U kent deze Dana White natuurlijk als baas van MMA-organisatie UFC, die sinds kort samenwerkt met de Saudische hotshot Turki Alalshikh om het klassiek boksen weer op de kaart te zetten - als promotor was Dana de belangrijkste persoon in de totstandkoming van dit supergevecht. In Las Vegas ook nog eens, precies zoals vroeger, en niet in het nieuwe boksmekka Saudi-Arabië.

Dan naar the tale of the tape: Saúl 'Canelo' Álvarez (35) tegen Terence 'Bud' Crawford (37), twee van de allerbeste, belangrijkste en invloedrijkste boksers van de laatste decennia. Mocht u sluipmoordenaar Canelo niet kennen: een van zijn bijnamen is 'the face of boxing'. Hij is een wereldwijd icoon, idool, een Mexicaanse megaster én de persoon die u mogelijk nog kent van die keer dat hij in een discotheek fuckjes stond uit te delen met ónze Max Verstappen. Ter vergelijking qua mondiaal sporticoon: Verstappen heeft 16 miljoen volgers op Instagram, Canelo heeft er 19. Canelo is, of zal spoedig zijn, een sportMILJARDAIR en daar zijn er simpelweg niet zo veel van. U kent de namen: Michael Jordan, Tiger Woods, Roger Federer, Cristiano Ronaldo. Canelo heeft een surplus aan kracht, is een meester in de counter, mentaal ijzersterk, slopend met z'n voortdurende bodyshots én, hoewel hij soms ruimte geeft en zelfs kan wankelen, onmogelijk om neer te slaan. Ook in de twee partijen die hij verloor (Mayweather en Bivol, allebei op punten) ging hij nooit neer.

Bud Crawford MOET haast de lievelingsvechter van iedereen zijn. Teringsnel met stekende jabs en combinaties, kan switchen van southpaw (absoluut geen onaardige film trouwens) naar orthodox, heerst over de afstand, allround tovenaar, noem het allemaal maar op. Als u één man onder de 76 kilo moet kiezen om die gorilla te verslaan: Crawford. Alleen de vraag: kan hij de power van Canelo aan? De Mexicaan vecht al jaren in het supermiddelgewicht (tot 76,2 kilo), terwijl Crawford slechts één keer zwaarder heeft gevochten dan weltergewicht (tot 66,7 kilo). Crawford gaat voor dit gevecht liefst twee gewichtklassen omhoog en hoewel hij het qua lengte wel zal redden (hij is zelfs iets langer dan Canelo, en in gewicht nu precies gelijk) is het de vraag of hij bestand is tegen de powerstoten van een 'zware' tegenstander. Anders gezegd: de kracht in de klappen die hij van Canelo gaat krijgen heeft hij simpelweg nog nooit eerder gevoeld.

WELNU, mede door de uitzending op Netflix is het de verwachting dat Canelo vs. Crawford misschien wel de best bekeken bokswedstrijd ooit wordt: het record staat op Muhammad Ali vs. Leon Spinks in 1978 (90 miljoen kijkers). Mike Tyson tegen Jake Paul in 2024, ook via Netflix, telde 65 miljoen streams. Kijken dus. Stijlloze voorspelling: Canelo via UD.