achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

TOPSPORT. Mathieu vs. Wout en THE AUBERGENIUS

Airrwinnnn Varvack'n

Vorige keer ook al zoveel reacties en dat was natuurlijk omdat jullie allemaal (ene hand bij de Cheetos, andere in de broek, Samantha naar de naaiclub) aan de buis gekluisterd zaten voor DE TERUGKEER VAN MATHIEU VAN DER POEL. Met vandaag ook de terugkeer van Wout van Aert, zonder hoofdletter V. De Belgischste Nederlander tegen de Nederlandste Belgiër. De cross van Antwerpen, met alle grote namen aan de start, heel veel bier en worst en koek en zopie, en de verwachting is dat Mathieu bij de start vertrekt en dat niemand hem terug gaat zien. Voor wie een hekel heeft aan TOPSPORT maar wel geïnteresseerd is in TOPSPORT is er ook: darts. De aubergine onder de topsporten. Met zometeen ONZE Dirk van Duijvenbode (The Aubergenius, omdat hij op een auberginekwekerij werkt) tegen een of andere gare Engelsman. Hup Mathieu! Hup Dirk!
UPDATE - Mathieu rijdt iedereen natuurlijk weer op een lichtjaar
UPDATE - BESLISSENDE SET tussen Dirk en die Engelse knakker
UPDATE - Dirk is raus

Tags: sport, wielrennen, cross, veldrijden
@Mosterd | 20-12-25 | 15:00 | 40 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE! WK hardrijden op de fiets in RWANDA

Dit lullige zootje ongeregeld is de Nederlandse ploeg

@Mosterd | 28-09-25 | 13:37 | 96 reacties

Knokken in het StamCafé: Canelo vs. Crawford

Teven StamCafé, waarin we bidden tot de Nederlandse god Gradus Kraus

@Mosterd | 13-09-25 | 22:15 | 478 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.