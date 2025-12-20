Vorige keer ook al zoveel reacties en dat was natuurlijk omdat jullie allemaal (ene hand bij de Cheetos, andere in de broek, Samantha naar de naaiclub) aan de buis gekluisterd zaten voor DE TERUGKEER VAN MATHIEU VAN DER POEL. Met vandaag ook de terugkeer van Wout van Aert, zonder hoofdletter V. De Belgischste Nederlander tegen de Nederlandste Belgiër. De cross van Antwerpen, met alle grote namen aan de start, heel veel bier en worst en koek en zopie, en de verwachting is dat Mathieu bij de start vertrekt en dat niemand hem terug gaat zien. Voor wie een hekel heeft aan TOPSPORT maar wel geïnteresseerd is in TOPSPORT is er ook: darts. De aubergine onder de topsporten. Met zometeen ONZE Dirk van Duijvenbode (The Aubergenius, omdat hij op een auberginekwekerij werkt) tegen een of andere gare Engelsman. Hup Mathieu! Hup Dirk!

UPDATE - Mathieu rijdt iedereen natuurlijk weer op een lichtjaar

UPDATE - BESLISSENDE SET tussen Dirk en die Engelse knakker

UPDATE - Dirk is raus