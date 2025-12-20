TOPSPORT. Mathieu vs. Wout en THE AUBERGENIUS
Airrwinnnn Varvack'n
Vorige keer ook al zoveel reacties en dat was natuurlijk omdat jullie allemaal (ene hand bij de Cheetos, andere in de broek, Samantha naar de naaiclub) aan de buis gekluisterd zaten voor DE TERUGKEER VAN MATHIEU VAN DER POEL. Met vandaag ook de terugkeer van Wout van Aert, zonder hoofdletter V. De Belgischste Nederlander tegen de Nederlandste Belgiër. De cross van Antwerpen, met alle grote namen aan de start, heel veel bier en worst en koek en zopie, en de verwachting is dat Mathieu bij de start vertrekt en dat niemand hem terug gaat zien. Voor wie een hekel heeft aan TOPSPORT maar wel geïnteresseerd is in TOPSPORT is er ook: darts. De aubergine onder de topsporten. Met zometeen ONZE Dirk van Duijvenbode (The Aubergenius, omdat hij op een auberginekwekerij werkt) tegen een of andere gare Engelsman. Hup Mathieu! Hup Dirk!
UPDATE - Mathieu rijdt iedereen natuurlijk weer op een lichtjaar
UPDATE - BESLISSENDE SET tussen Dirk en die Engelse knakker
UPDATE - Dirk is raus
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Raymond
De jaarlijks terugkerende ode aan Raymond van Barneveld
LIVE. ONZE nieuwe mondiale superster Gradus Kraus voor de Europese IBF-titel
Gradus Gradus ram ze voor hun snuit
LIVE! KRAKER! Feyenoord - PSV
Brekken, stoeven, angoan
LIVE! WK hardrijden op de fiets in RWANDA
Dit lullige zootje ongeregeld is de Nederlandse ploeg
LIVE! F1 Grand Prix van het gekkenhuis
Max Verstappen op pole in Azerbeidzjan
LIVE! WK Mountainbiken (!) met Mathieu van der Poel
We proberen iets nieuws op GeenStijl
Knokken in het StamCafé: Canelo vs. Crawford
Teven StamCafé, waarin we bidden tot de Nederlandse god Gradus Kraus