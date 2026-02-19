De enige reden dat mensen op korfbal zitten is het gemengd douchen na afloop en als DAT al niet meer mag. Er is ineens heel veel te doen om samen douchen na het sporten en dat heeft natuurlijk alles te maken met ventjes van islamitische persuaaaaasie (de meiden tellen niet mee, die mogen niet eens sporten van hun bruur). Islamitische boys hebben een awrah en dan mag niemand hun leutertje zien, en dus staan ze in hun boxers onder de douche bij de voetbal. Met z'n allen tegen de linksback aan zeiken is juist onderdeel van je ontwikkeling als voetballer maar HEY, nu kopt EenVandaag: "Is samen douchen na het sporten nog van deze tijd?" En ook: "Bezwaren spelen niet alleen bij islamitische gemeenschap." Klopt, die bezwaren spelen ook bij wappies, complotdenkers, religieuze idioten en onderzoekers van pedosatanistische dwarsverbanden. Volgens ene Rens Cremers (nog uitzoeken wie de fok dat is) speelt het ook bij: "Mensen met overgewicht of mensen die transgender zijn." Echt djiezus KRAIIIIST wat is het dankzij die door de islam geïmporteerde censuurcultuur toch een regressieve shitshow hiero, en al die halvegare onder-de-regenboog-thuisdouchers doen eraan mee.