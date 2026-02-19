achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

'Is samen douchen na het sporten nog van deze tijd?????????????????????????????????????'

We zijn weer terug in 1950

De enige reden dat mensen op korfbal zitten is het gemengd douchen na afloop en als DAT al niet meer mag. Er is ineens heel veel te doen om samen douchen na het sporten en dat heeft natuurlijk alles te maken met ventjes van islamitische persuaaaaasie (de meiden tellen niet mee, die mogen niet eens sporten van hun bruur). Islamitische boys hebben een awrah en dan mag niemand hun leutertje zien, en dus staan ze in hun boxers onder de douche bij de voetbal. Met z'n allen tegen de linksback aan zeiken is juist onderdeel van je ontwikkeling als voetballer maar HEY, nu kopt EenVandaag: "Is samen douchen na het sporten nog van deze tijd?" En ook: "Bezwaren spelen niet alleen bij islamitische gemeenschap." Klopt, die bezwaren spelen ook bij wappies, complotdenkers, religieuze idioten en onderzoekers van pedosatanistische dwarsverbanden. Volgens ene Rens Cremers (nog uitzoeken wie de fok dat is) speelt het ook bij: "Mensen met overgewicht of mensen die transgender zijn." Echt djiezus KRAIIIIST wat is het dankzij die door de islam geïmporteerde censuurcultuur toch een regressieve shitshow hiero, en al die halvegare onder-de-regenboog-thuisdouchers doen eraan mee.

OEI EEN BLOTE KONT, BEL DE ZEDENPOLITIE

Tags: eenvandaag, samen douchen, sport
@Mosterd | 19-02-26 | 20:30 | 216 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Schaatser Joep Wennemars in oranje met muts en bril houdt armen omhoog
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.