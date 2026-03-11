[LIVEBLOG IRAN HIER]

Het hoefijzer is weer eens heet omdat de Turkse politieke partij DENK een Kamerdebat liet schorsen voor een ramadanonderbreking. Nu is het niet eens het probleem dát DENK dat wil, want zo kennen we ze inmiddels wel, maar het is een probleem dat we die vleermuizen al tien jaar lang gedogen en dat er nu nog steeds hele en halve natuurwijnidealisten verrast tot de ontdekking moeten komen dat DENK een extreem gare, anti-Westerse, vrouwen onderdrukkende en homohatende club vol asocialen is. Want u weet wel, DENK dat strijdt tegen racisme maar zelf racistisch is tegen Marokkaanse partijgenoten, DENK waar ze best wel een hekel hebben aan Joden en dat (larmoyante Douwe Bob-muziek achtergrondmuzak aanslingeren doet) rechtleuteren met dat gelul over ziejoonismuhhh, DENK waar ze het in vergelijking met de mannen niet zo hebben op de vrouwen, DENK dat met intimiderende filmpjes 'politieke terreur' uitoefent op Kamerleden met een migratieachtergrond (leidend tot doodsbedreigingen), DENK met dat gelul over 'mensen die abortus uitvoeren maar dat eigenlijk niet mogen' best wel tegen abortus is, DENK waar ze een flinke afkeer hebben van homo's, DENK met dat voortdurende en doodvermoeiende Calimero-gejank over racistisch Nederland, DENK waar ze religieuze normen boven seculiere waarden stellen, DENK waar ze vrijheid van meningsuiting maar stom vinden omdat je geen kritiek mag hebben op geloof - heel veel pisvlekken in de onderbroekjes van DENK'ers zijn daar gekomen omdat ze iets te goed hebben opgelet bij Koranles. DENK is 'identitair fascisme met een snor' (© Zentgraaff, vzmh), maar zolang die club bij een Kieswijzer als die van AT5 wordt neergezet als 'links' en 'progressief' zit er dus een olifant in de kamer. Ook als u iedere vrijdag met uw bek vol bier een döner met knoflooksaus naar binnen knalt bij de leuke buurtturk is er geen enkele reden om die olifant niet te benoemen. Gelukkig weet u nu: DENK is helemaal niet links of progressief, DENK is een regressieve, extreemrechtse, vrouwen- en homohatende door Turkije aangestuurde islampartij vol tokkies. Prima dat u progressief bent, maar TRAP ER NIET IN.