Hebben ze een heel onderzoek naar discriminatie van moslims gedaan, is de uitkomst het keihard blootleggen van de islamiserende rot in onze instituties

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Interessant accountancy-nieuws van onze favoriete accountancy-nieuwssite accountant.nl, waar wij altijd heen gaan voor het laatst nieuws over accountancy. Het blijkt namelijk dat het accountantskantoor dat door minister Aartsen was gevraagd om onderzoek naar de belangenverstrengeling van ISN-Academiedirecteur Zera Vlug-Ünver en KIS-onderzoeker Jeroen Vlug rond het onderzoek naar discriminatie van momslimjongeren, die opdracht heeft teruggegeven. En u raadt nooit waarom, maar het is dus vanwege belangenverstrengeling.

Het ministerie heeft het accountantskantoor dat het KIS controleert en de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, gevraagd om het KIS en de subsidieaanvraag te controleren. Dat kantoor zegt nu: "Wij hebben een uitspraak gedaan over de vraag of de subsidieverantwoording aan de vereisten voldoet die gesteld zijn aan het controleprotocol. Als de minister ons vraagt om daar nu alsnog onderzoek naar te doen, dan wordt ons feitelijk gevraagd om onze eigen, eerdere controle opnieuw te keuren. Dat zou een belangenverstrengeling op zich vormen."

Er komt nu alsnog een onderzoek, al is nog niet precies duidelijk hoe dat precies vorm gaat krijgen. Maar de grote vraag blijft natuurlijk: waarom laat je als Nederlands ministerie überhaupt onderzoek uitvoeren samen met een club waarin een Turkse diplomaat een centrale rol speelt? Minister Aartsen geeft al twee dagen lang geen antwoord op vragen van GeenStijl, maar we houden u op de hoogte.