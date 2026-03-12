Lange Arm Erdogan fier overeind

(LIVEBLOG IRAN HIER) De Turkse diplomaat Ömer Özgül speelt een centrale rol binnen de Islamitische Stichting Nederland (ISN), die in het nieuws is vanwege betrokkenheid bij het gisteren ingetrokken onderzoek naar discriminatie onder moslimjongeren. Dat blijkt uit onderzoek van GeenStijl naar Facebookposts (in het Turks) van de stichting en een bezoek dat GeenStijl heeft gebracht aan het hoofdkantoor van ISN in Den Haag. Özgül was op dat moment aanwezig in het pand van de stichting, maar kon GeenStijl volgens een medewerker niet te woord staan. Zowel ISN als de Turkse ambassade in Nederland heeft geen antwoord gegeven op persvragen die GeenStijl vier dagen geleden over de kwestie heeft gesteld. De rol van de Özgül is opvallend, omdat ISN in 2020 beloofd heeft de organisatiestructuur aan te passen om de invloed van de Turkse diplomatieke dienst terug te dringen en stelt een zelfstandige en onafhankelijke stichting te zijn.

Even een stukje geschiedenis

Centrale rol

Formeel klopt dat. Sinds 17 november 2024 is Servet Tiryaki voorzitter van het bestuur. ISN schrijft op haar eigen site: "Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd." Ook de andere bestuursleden van ISN zijn voor zover wij kunnen beoordelen niet actief als diplomaat voor Turkije. Maar uit ons onderzoek blijkt dat diplomaat Ömer Özgül wel degelijk intensief betrokken is bij de stichting, terwijl hij niet wordt genoemd als lid van het bestuur op de site. Ömer Özgül werd eind 2023 aangesteld als 'Adviseur Religieuze Zaken' (oftewel religieus attaché, de functie die in het verleden samenviel met het voorzitterschap van ISN) op de Turkse ambassade in Den Haag. Eerder werkte hij voor Diyanet in Turkije. Sinds zijn aanstelling is hij intensief betrokken bij de ISN. Zo werd zijn aanstelling en aansluitende bezoek aan verschillende moskeeën hier uitgebreid beschreven in een Turkse post op de site van ISN en troffen wij ten minste 20 Facebookposts in het Turks van de stichting aan, waarin Ömer Özgül wordt genoemd. Op vrijwel al die posts is Özgül prominent te zien. Zo staat hij hier op foto's van een bezoek van de ISN aan Ankara (!) steeds in het midden, terwijl ISN-voorzitter Tiryaki meer aan de zijkant geposteerd is. Bovendien gaat de in Nederland gestationeerde Turkse diplomaat Özgül mee op verschillende andere buitenlandse reizen van ISN-delegaties. Özgül wordt in deze Facebookpost (niet van ISN zelf) aangeduid als adviseur van ISN, in plaats van als verbonden aan de Turkse ambassade. In deze Nederlandse post van de bij ISN aangesloten Ulu Moskee wordt Özgül "onze Müşavir" (had u die term onthouden?, red.) genoemd. De müşavir heeft dan misschien geen formele rol meer bij ISN, maar is dus wel degelijk actief binnen de stichting.

Foto ISN-bezoek aan Ankara

Naar aanleiding van deze berichten heeft GeenStijl op donderdag 4 maart onaangekondigd aangebeld bij het hoofdkantoor van ISN in Den Haag en gevraagd om een gesprek met de heer Özgül. Er werd opengedaan door twee allervriendelijkste medewerksters, die niet verbaasd leken over ons verzoek en even wilden uitzoeken of hij ons te woord kon staan. Al snel verscheen er echter een andere man in de hal, die ons, ook allervriendelijkst, uitlegde dat de heer Özgül net in bespreking was, maar dat wij al onze vragen aan hem op de mail konden zetten. Vervolgens kregen wij een e-mailadres van ISN (dus niet van de Turkse ambassade). De Islamitische Stichting Nederland vond het op 4 maart dus helemaal niet vreemd dat iemand die daar aanbelde een gesprek vroeg met de heer Özgül. Sterker nog, Özgül bleek op dat moment zelfs in het gebouw aanwezig. GeenStijl heeft ISN ook gevraagd of het klopt dat de heer Özgül een kantoor heeft in het gebouw van ISN, maar daarop hebben wij, net als op alle andere vragen die wij netjes op de mail hebben gezet, geen antwoord gekregen. Opvallend genoeg zagen wij voor ons bezoek een auto met diplomatiek kenteken die geparkeerd stond op de parkeerplaats van ISN voor het kantoor van de ISN Academie een paar huizen verderop. De ISN Academie was die dag juist negatief in het nieuws gekomen vanwege de belangenverstrengeling met het Kennisplatform Inclusief Samenwerken.

Auto met diplomatiek kenteken op parkeerplaats ISN bij ISN Academie op 4 maart 2026

Het is niet duidelijk van wie deze auto is, maar mocht de auto niet van de heer Özgül zijn, dan is hij dus van een andere diplomaat die zich op die dag kennelijk ook geroepen voelde tot contact met de in naam onafhankelijke stichting. GeenStijl heeft afgelopen vrijdag tien vragen aan ISN gesteld, en zes vragen aan de Turkse ambassade, om ze ruim de gelegenheid te geven duidelijkheid te verschaffen over de bemoeienis van Özgül met ISN, maar daar is dus na vier dagen bedenktijd nog steeds geen antwoord op gekomen.

En dan zijn er dus nog al die Facebookposts van ISN zelf. Hier is Özgül prominent aanwezig bij een vergadering van de Preekcommissie van ISN. Hier is Özgül aanwezig bij het bezoek van een delegatie van ISN aan Ankara. Hier spreekt hij tijdens de opening van een evenement tijdens dat bezoek. Hier en hier is Özgül mee met een bezoek van IS aan een door een aardbeving getroffen gebied in Turkije. Hier is hij bij een later bezoek aan een ander getroffen gebied, ook in Turkije. Hier wordt Özgül genoemd als leider van een team van onder meer de ISN dat de hadj naar Mekka gaat voorbereiden. Hier spreekt Özgül bij een bijeenkomst van ISN in Straatsburg in Frankrijk. Hier is hij centraal en prominent aanwezig tijdens een ceremonie van ISN waarin jongeren die uit hun hoofd uit de koran kunnen citeren in het zonnetje worden gezegd, opnieuw is Özgül prominenter dan voorzitter Tiryaki.

Hier wordt Özgul aangekondigd als hoofdspreker op een evenement in Kampen, waar een moskee wordt geopend. Hier is Özgül te zien tijdens dat evenement, waar ook CDA-burgemeester Sander de Rouwe aanwezig was. Hier wordt Özgül aangekondigd als hoofdspreker op een evenement in Apeldoorn. Hier is Özgül te zien tijdens een religieuze viering in de moskee in Almelo. Hier is Özgül op bezoek in Vlaardingen. Hier spreekt Özgül bij een evenement van de ISN Academie. Hier zit Özgül naast Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh tijdens een door de ambassade georganiseerde iftar waar duidelijk vlaggen van ISN en de ISN-academie te zien waren. Hier spreekt Özgül op de viering van ISN van het einde van de Ramadan. Hier spreekt Özgül op een jeugdevenement van ISN in Stadskanaal. Hier spreekt Özgül op een iftar van ISN in Den Bosch. Hier spreekt Özgül op de opening van een moskee in Almelo.

INSTANT UPDATE: Özgül zat drie dagen geleden nog aan tafel met onder meer Ahmed Marcouch op de 'Nationale Iftar' in Den Haag

Özgül gezellig aan tafel bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Je kunt natuurlijk zeggen: logisch dat iemand van de Turkse ambassade zo vaak aanwezig is bij bijeenkomsten van een stichting met veel leden van Turkse afkomst. Maar de aanwezigheid van Özgül in het pand van ISN en het feit dat hij als in Nederland gestationeerde diplomaat meereist naar het buitenland duidt er, zeker in combinatie met de voorgeschiedenis, op dat hij wel degelijk een een centrale rol speelt in een religieuze stichting die onafhankelijk van de Turkse overheid zegt te zijn. En dat probleem, meneer, dat blijft.

Tips over deze kwestie?

Kunnen naar ronaldo@geenstijl.nl en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

KUCH

Dit soort onderzoeksverhalen zijn wel gratis te lezen, maar niet gratis te maken. Steun voor onze berichtgeving wordt zeer gewaardeerd.

