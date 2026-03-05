(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Doctor Jeroen Vlug, senior onderzoeker van Movisie, snapt helemaal niets van integriteit en zou door iedereen die ooit nog serieus onderzoek wil doen naar wat dan ook in het algemeen, maar discriminatie van moslims in het bijzonder, gemeden moeten worden als de pest. Doctor Jeroen Vlug was namelijk hoofdauteur van het door het ministerie van Sociale Zaken én de door de Turkse overheid gecontroleerde Diyanet-moskeeën gefinancierde onderzoek naar moslimdiscriminatie, waar u eerder al over las op GeenStijl. En wat blijkt uit onderzoek van Trouw? Doctor Jeroen Vlug is getrouwd met Zera Vlug-Ünver, academisch directeur van de ISN Academie, het Diyanet-vehikel dat het onderzoek financierde. "Deze familieband tussen de cofinancier en uitvoerder van het onderzoek werd niet gedeeld met het ministerie en staat ook niet vermeld in het onderzoek."

Het ministerie van Sociale Zaken zegt nu tegen Trouw dat een accountant onderzoek gaat doen naar de financiering, terwijl er ook een 'onafhankelijke wetenschappelijke review' plaatsvindt. Wij kunnen alvast verklappen: daar gaat helemaal niks spannends uitkomen. Het ministerie van Sociale Zaken vond het namelijk PRIMA om zaken te doen met de ISN Academie, die wordt gefinancierd door Diyanet. Dát is het probleem in deze kwestie, niet of alle accountantsformuliertjes wel goed zijn ingevuld.

En die onafhankelijke wetenschappelijke review zal heus concluderen dat onderzoek met de uitkomst 'erg' op de onderzoeksvraag 'hoe erg vinden moslimjongeren moslimdiscriminatie?' in orde is. Dat is namelijk wat dit soort onderzoekers de hele dag doen, en dat noemen ze wetenschap. Hoe dacht u anders dat een dwaallicht als Harry Pettit een subsidie van 1,5 miljoen op kon strijken? Dat komt echt niet alleen door corruptie, daar heb je ook een flinke dot collectieve academische zinsbegoocheling voor nodig. Die complete varkensstal uitmesten is onbegonnen werk, maar een keer flink de bezem door het Kennisplatform Inclusief Samenleven (ook verantwoordelijk voor deze banger) zou misschien wel aardig zijn. Of we moeten vinden dat corruptie juist heel erg bij een inclusief samenleven past, en dat daar gewoon een platform bij hoort, dat kan natuurlijk ook.

In Turkije is overigens helemaal geen opwinding over deze mogelijke belangenverstrengeling. Dat komt omdat de verstrengeling in het belang van Turkije is. Misschien kan iemand daar eens onderzoek naar doen.