Eindelijk! Meer dan 8 jaar na mijn oproep om corruptie aan te pakken, is mijn toenmalige fractievoorzitter Axel Fisher veroordeeld tot 14 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete en meer! https://t.co/AFTyassrvD Een 🧵 1/7

Je moet er niet aan denken dat we in Nederland politici zouden hebben die warme banden onderhouden met het corrupte regime in Azerbeidzjan, en dat die politici dan bijvoorbeeld zich aan zouden sluiten bij het initiatief 'Voor Ons Nederland' van Klaas Dijkhoff. Dat zou natuurlijk ontzettend gênant zijn, als die net zo'n nummertje staat te maken van hoe gevaarlijk de geopolitieke wereld is met al die oorlogen die op het punt van uitbreken staan enzo.

Maar gelukkig bestaan corrupte politici alleen in andere landen. Nou ja. Corrupte politici worden alleen veroordeeld in andere landen (hoewel, red.), namelijk in Duitsland. Daar is oud-parlementariër Axel Fischer gestraft met een boete en veertien maanden voorwaardelijk vanwege het aannemen van steekpenningen van Azerbeidzjan. Daar was Pieter Omtzigt, voor hij een NSC sloot met adverteerdersbellers, jaren geleden al mee bezig (zie hier en hier en hier en hier). Jammer dat stomme columns schrijven niet strafbaar is zeg.