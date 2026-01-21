Mensen die bij de publieke omroep werken worden altijd heel erg boos als je zegt dat de publieke omroep een staatsomroep is. Dat is juist helemaal niet zo. Zo heb je op de publieke omroep bijvoorbeeld een programma van de EO, dat heet 'Klaas Kan Alles', waarin VVD'er en activist voor 'Voor Ons Nederland' Klaas Dijkhoff allemaal toffe nieuwe beroepen mag uitproberen, zoals documentairemaker. In een van de afleveringen voelt hij minister van Defensie Ruben Brekelmans (ook van de VVD, maar dat is juist een voordeel, daardoor kent Klaas zijn zwakke plekken) stevig aan de tand over al dat gelul over de Russen. Wij hebben de vragen even voor u op een rijtje gezet:

"Ruben, je bent minister van Defensie in roerige tijden en ik hoor de hele tijd dat het niet echt vrede is, maar ook niet echt oorlog. Ik hoor Code Oranje, grijze zone, waar moet ik eigenlijk aan denken?"

"Maar het voelt een beetje alsof je zegt, Rusland, het is geen oorlog, maar ze gedragen zich ook niet echt zoals het hoort als ze geen oorlog willen."

"Hoe doen ze dat dan, dat doortrapte?"

Pats. Schaakmat. Minister Brekelmans druipt af in een hoekje, hoopt dat de EO deze vernietigende beelden niet uitzendt en gaat ze zeker niet delen met zijn officiële account waarmee hij ook nog eens de hele docuserie aanraadt.