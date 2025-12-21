Rutte VI dreigt - kiezers vluchten naar FvD
Ja! Daar is het zondagse peilingstopic
Hallo, daar zijn we weer. U kunt hier tijdens veldrijden, voetbal & pijltjes gooien verder kletsen inzake de laatste peiling van Maurice de Hond, die verder heeft gepeild dat ergens eind maart - als de zon weer gaat schijnen - WE eindelijk een stabiele volksvertegenwoordiging op het bordes hebben staan, al dan niet met een stabiele gele jurk. Ho. Zeiden we daar stabiele volksvertegenwoordiging? Dat nemen we terug - het wordt weer Rutte VI, en wie er ook vertegenwoordigd gaat worden, het volk is het niet. De Bezorgingsstaat Nederland wordt weer gewoon die ambtenarocratie die het de afgelopen 20 jaar ook al was &
Thierry Lidewij zag dat het goed was. Allecijfers HIERRR bij Maurice de Hond. Na de break Martin Bosma die "democratie" uitlegt bij WNL. Helder!
.@Martinbosma_pvv is tegen een ledenstructuur bij de PVV. "Het is een aantasting van onze democratie. Je ziet dat leden niet representatief zijn voor de kiezers. Het kader van het CDA is behoorlijk links, de kiezer is veel rechtser. Bij ons is de fractie oppermachtig."… pic.twitter.com/h1ubhFrbFv— WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) December 21, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof – Zelfs de BBB-minister wil geen BBB-onderzoek naar activistische NPO
Wel heeft Gouke Moes een stappenplan voor u
LIVE - VVD vergadert over AFDRACHTREGELING
Ren je Rot, voor de penningmeester!
PVV-Statenlid VERVOLGD voor aanrijden klimaatdemonstrant
Van Tiggelen reed ze aan diggelen
VVD-fossiel Annemarie Jorritsma wil peilingen verbieden: 'Kiezer heeft geen gelijk'
He misschien gewoon de mening van Annemarie Jorritsma verbieden anders