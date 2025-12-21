achtergrond

Rutte VI dreigt - kiezers vluchten naar FvD

Ja! Daar is het zondagse peilingstopic

Hallo, daar zijn we weer. U kunt hier tijdens veldrijden, voetbal & pijltjes gooien verder kletsen inzake de laatste peiling van Maurice de Hond, die verder heeft gepeild dat ergens eind maart - als de zon weer gaat schijnen - WE eindelijk een stabiele volksvertegenwoordiging op het bordes hebben staan, al dan niet met een stabiele gele jurk. Ho. Zeiden we daar stabiele volksvertegenwoordiging? Dat nemen we terug - het wordt weer Rutte VI, en wie er ook vertegenwoordigd gaat worden, het volk is het niet. De Bezorgingsstaat Nederland wordt weer gewoon die ambtenarocratie die het de afgelopen 20 jaar ook al was & Thierry Lidewij zag dat het goed was. Allecijfers HIERRR bij Maurice de Hond. Na de break Martin Bosma die "democratie" uitlegt bij WNL. Helder!

Tags: pvv, fvd, vvd, ja21, bbb
@Pritt Stift | 21-12-25 | 13:35 | 395 reacties

