Vlak voor onze stembusgang krijgen pechgeneratie studenten misschien € 2000, naar voorbeeld van Trump . Deze studenten hebben hun studiebeurzen mogen lenen tegen steeds hogere rentes in plaats van kans op een gift bij snel studiesucces. Ze zouden beter onderwijs krijgen, maar dat faalde . Ze hebben tienduizenden euro’s schade.

Over vier dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en plotseling misbruiken politici hun ambt om gratis zendtijd te krijgen en risicoloze beloften te doen. Gemeentelijke online enquêtes vormen een bliksemafleider die een proteststem moet voorkomen . Het is tijd om daar doorheen te prikken en kalm te kijken wat er de afgelopen jaren is opgeleverd.

Het Hagaziekenhuis werd gecentraliseerd, op de plek van het oude Juliana kinderziekenhuis en Rode Kruis ziekenhuis zouden 740 woningen komen. Er volgde 15 jaar bureaucratie en nu ligt er een plan Stek Oost ruim drie keer zo groot te kopiëren in de oude ziekenhuizen, er komen 440 asielzoekers, 40 statushouders en een paar honderd excuustruzen.

D66 en GroenLinks beloven tunnels op de Prinses Beatrixlaan. Milieupartijen die een halve eeuw deden over een missend stukje A4 en snelwegblokkades gedogen, trekken vlak voor de verkiezingen een zwart plastic jasje aan van olie, roet, smog en asfalt. Hetzelfde D66 bracht met een paar knippen alles binnen het Singel tot stilstand.

Deze politici richten diverse milieuzones op, om ondernemers te dwingen tot elektrische vrachtwagens. Helaas moet de netbeheerder nog honderden miljarden investeren en tienduizenden technici extra opleiden voordat we echt verder kunnen met de elektrificatie van ons verkeer en verwarming, het regent ontheffingen en uitzonderingen.

Binnen Flevoland wordt gewaarschuwd dat het riool kan overstromen als de gemalen door stroomtekort uitvallen. Er wordt geopperd om op het toilet een handdoek te spannen en een zak aarde op de deksel te zetten. Ik vraag me af wat de adviezen zijn voor onder andere de gootsteen, wastafel, wasmachineafvoer en het doucheputje.

Flevoland ligt gemiddeld vijf meter onder de zeespiegel, dat geeft maximaal een halve bar druk, vijftig duizend pascal, 50.000 Newton per vierkante meter. Een beetje toilet is al snel 0,1 vierkante meter, dat riool kan met ruim vijf kilonewton het wc-deksel omhoog duwen. Dat is vergelijkbaar met de zwaartekracht op ruim vijfhonderd kilogram.

Wie ruim een halve ton op een WC plaatst om deze shitshow tegen te houden, komt er vrij direct achter dat het porselein breekt en scherp is. Dat handdoekje is gemaakt om water op te nemen en zal bijna alles dat de afgelopen weken aan het riool is toevertrouwd doorlaten. Misschien filtert het wat gruis, vochtig toiletpapier en tampons.

Helaas moeten de waterschapsverkiezingen nog komen, maar de nieuwe vliegbasis van onze F-35 Joint Strike Fighter blijkt zonder buitenlandse inmenging al te veranderen in een peperdure gierput. Het planbureau voor de leefomgeving heeft al deze humane stikstofdepositie nog niet meegenomen in hun laatste doorrekeningen.

We doen niet genoeg, we weten al jaren dat als we alle boeren uitkopen, we niet van het stikstofslot afgaan. Gemiddeld doen gemeenten er tien jaar over om een woonwijk te ontwikkelen en dat ligt al jaren stil. ASML kreeg een zeldzame stikstofuitzondering. Het kan wel! Kiezers kijken voor wie er wel en voor wie er niet gebouwd wordt.

Gemeenten vinden soms bestemmingsplannen belangrijker dan woningnood en dakloosheid. Daklozen procederen tegen hun gemeente om een bed. Wanneer komen er ook dwangsommen, spreidingswetten, politieke daadkracht en noodopvang voor dakloze houders van een Nederlands paspoort? Waarom nemen we hun kinderen af?

Gemeenten zijn druk bezig met het ravijnjaar 2026. Dankzij bezuinigingen vanuit de rijksoverheid moesten raadsleden harde keuzes maken. Slopen in plaats van bouwen. De effecten daarvan voelt u na de verkiezingen, dit gaat veel verder dan de hogere OZB aanslag. We betalen steeds meer, voor steeds minder effectieve dienstverlening.

Het grootste verkiezingsthema is cameratoezicht, dan registreer je hoe het misgaat. We zagen aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Burgemeester en wethouders zijn samen met politie en lokale justitie verantwoordelijk voor uw veiligheid, zijn ze nog de baas in elke wijk of wappert daar een andere vlag?

Helaas worden de meeste raadsvergaderingen niet meer door journalisten bijgewoond, of schandalige affaires dankzij langdurige onderzoeksjournalistiek blootgelegd. De lokale media kunnen niet goed functioneren, het fundament onder onze lokale democratie ontbreekt, waardoor menig kiezer geen goed geïnformeerde keuze heeft.

Algoritmen, artificiële intelligentie en politieke merkbeleving krijgen vrij spel. Ik kan onmogelijk honderden gemeenten langsgaan om een complete lijst op te stellen van valse verkiezingsbeloften, spookraadsleden en wanbeleid. Ik kan dit gat niet dichttypen, dat zullen we in de panelen en via tip de redactie samen moeten doen.

Een machtsvacuüm begint met een lege krant.

