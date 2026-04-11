Er was gisteren een hoop onduidelijkheid of de Iraanse delegatie er al was, of überhaupt nog zou gaan. Maar: ze zijn er, en Trumps triade Vance, Kushner en Witkoff ook. Opmerkelijk overigens dat Amerika het aandurft 's lands #2 plus de belangrijkste onderhandelaars naar uitgerekend Pakistan te sturen, want dat land is nou niet bepaald een baken van veiligheid en pro-Amerikaans sentiment, en dat weet Trump ook, die vorige week nog zijn twijfels uitte: "There’s a question of safety, security." Maar goed, nu zijn ze er, Secret Service incluis, dus gaan ze er het beste van maken. Het is onduidelijk of en wanneer de twee delegaties elkaar in levende lijven zullen ontmoeten, maar het belooft een festijn van ongemak te worden. Want Iraanse MinBuz Abbas Araghchi en parlementsvoorzitter Mohammad Ghalibaf hebben natuurlijk gehele ministeries en commandoketens verneveld zien worden door het drietal tegenover hen.

In ander nieuws zeggen Amerikaanse officials tegen de New York Times dat Iran niet in staat is de Straat van Hormuz te heropenen, omdat ze niet alle door hen geplaatste zeemijnen meer kunnen vinden en verwijderen.

En in weer ander nieuws schrijft Reuters dat 'opperleider' Mojtaba Khamenei's gezicht VERMINKT is: "Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei is still recovering from severe facial and leg injuries suffered in the airstrike that killed his father at the beginning of the war, three people close to his inner circle told Reuters. Khamenei's face was disfigured in the attack on the supreme leader's compound in central Tehran and he suffered a significant injury to one or both legs, all three sources said. The 56-year-old is nonetheless recovering from his wounds and remains mentally ​sharp, according to the people, who requested anonymity to discuss sensitive matters. He is taking part in meetings with senior officials via audio conferencing and is engaged in decision-making on major issues including the war and negotiations ‌with Washington, two of them said." Die laatste twee zinnen geloven we overigens niet, maar geeft verder niet.

Afijn, we gaan weer eens live.

Update 09:11 - Turven! Hier een compilatie van 9 minuten, van alle door CENTCOM gedeelde luchtaanvallen op Iraans materiaal.

Update 09:16 - Geestig, ergens in het zand wordt een vermoedelijke drone-sensor gevonden, die locals afstoffen en erin praten: "Tarump! Hallo Tarump!"

Update 09:21 - En daar zijn de beelden van de aankomst van Witkoff en Kushner, die blijkbaar niet met Air Force Two kwamen.

Update 09:26 - Tijdelijke vredestijd betekent: vice-woordvoerder van The War Department Riley Podleski (25!) mag even het woord doen, en opsommen wat POTUS allemaal heeft bereikt met deze militaire operatie.