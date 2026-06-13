Ja dan ben je geen gemiddelde jongen. Waarschijnlijk heeft hij ervaring met liften en gebruikt hij hook grips waardoor het minder een kwestie van gripkracht is, omdat het gewicht in het 'slot' van je duimen en wijsvingers hangt. Maar dan nog is dat een extreme belasting, en dan moet je het bovendien nog van de grond krijgen. En dan stond-ie ook nog eens niet achteraan bij de looks! Sommige mannen hebben het allemaal. Video komt van de Instagram van Joel Beukers (patriot).

REDACTIONELE NOOT: In het oorspronkelijke topic dat 2 minuten online stond waren we nog in de veronderstelling dat neef agent dit gewicht met 1 hand van de grond tilde, maar dat is toch niet het geval. Alsnog knap, maar al wel net iets minder bovenmenselijk.