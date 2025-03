En nou nooit meer zeuren over dat criminelen in dit land vrij rond kunnen lopen terwijl Oom Agent de hele dag druk is met donuts vreten. In Arnhem is een op heterdaad betrapte fietsendief zwaar gewond geraakt door de eigenaar van de fiets, die toevallig een politieagent was en misschien wel nog toevalliger de achtervolging inzette terwijl hij een zwaard bij zich droeg. Een zwaard. Dat leest u goed. Dan ben je een serieuze jongen. "De politiemedewerker is aangehouden en verhoord, maar na enkele dagen weer vrijgelaten. Mogelijk was er sprake van noodweer, geeft de politie te kennen. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek dat nog loopt." Verdachte? Wat nou? Zijn enige misdaad is het bestrijden van de misdaad!