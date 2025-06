De fiets van Mosterd is ooit gestolen. Een Batavus Stabilo, zo'n Friese hengst gemaakt voor berijders met heel mooie lijven. Eerst alleen het voorwiel. Een nacht later ook het frame. En toen deed ome Mosterd aangifte bij de politie en toen gebeurde er helemaal niets, behalve dan dat er twee weken later een berichtje kwam dat de fiets niet was gevonden, maar dat er ook niet was gezocht. De Haagse agent Peter (die niet echt Peter heet) heeft wél fietsen gevonden. Toen Peter in het dossier van een fietsendief dook zag hij dat de man al veel vaker was gepakt. De agent ging graven, nam contact op met de NS, belde collega's uit andere teams, vroeg camerabeelden op en rolde zo een bende (Polen) op. En dat een agent z'n werk doet is dus zó bijzonder dat het in de krant staat.