Kan goed zijn dat u buiten met de bips in de zon zit maar voor de binnenmensen (en voor de buitenmensen met buitenbeeld) is er vandaag ook: de Giro d'Italia. Wielrenfietsen. Extra leuk voor totale bikkels die op de bank met de ene hand in de Cheetos en de andere in de onderbroek roepen dat die lui in de brandende zon wat harder tegen die moordende berg aan moeten trappen. De laatste bergrit trekt over de machtige Colle delle Finestre: 18,5 kilometer tegen 9.2% met in de slotfase lekker fietsen over geitenpaadjes. Het is loeispannend in het klassement met Del Toro (Mex), Carapaz (Ecu) en Yates (GB) binnen 1,5 minuut. Laatstgenoemde rijdt voor de Nederlandse klup Rabo-Jumbo. Alle ballen op Carapaz, want dat is een mooie kerel. Live op Belgen en Eurosport en overal. Later meerrrrr.

UPDATE - Coup d'état van Rabo-Jumbo! SIMON YATES WINT DE GIRO