Het is nogal een match uit de hel, de partij van Rico Verhoeven tegen Artem Vakhitov. De Rus is een prachtige vechter die voortdurend naar voren knokt en daarmee ook fenomeen Alex Pereira wist te verslaan, maar wel als lichtzwaargewicht. En hoe hoog en laag Rico ook springt als hij 'm heeft verslagen: Vakhitov blijft een lichtzwaargewicht. En ja, als hij verliest (dat zal dan op punten zijn), dan was het tegen... een lichtzwaargewicht. Probleem is een beetje dat Rico de zwaargewichtdivisie heeft uitgespeeld met 2x kroonprins Levi Rigters als laatste slachtoffer, Jamal Ben Saddik pas op de plaats moet maken en Glory de tegenstand kennelijk ergens anders vandaan moet halen. Wat Vakhitov heeft gedaan om direct een shot op de zwaargewichttitel te verdienen is onbekend - hij leek naar de UFC te gaan, maar vond het financiële plaatje niet kloppen. Voorafgaand aan de partij van Verhoeven (circa 23:00 uur) meer knokpartijen op de kaart: het zwaargewichtentoernooi met onder anderen de tweeogige cycloop Ben Saddik, publiekslieveling Braham Rajabzadeh én het titelgevecht in het lichtzwaargewicht tussen Khbabez en Maslobojev. Live kijken niet meer via Videoland, maar via DAZN (PPV). Stijlloze voorspelling: Rico in R2 op KO. Tot slot, voor de liefhebbers van klassiek boksen: onze toekomstige superster, de gruwelijke Gradus Kraus, knokt vanavond zijn zesde profpartij!

Update 18:05 - Eerste gebroken neus van de avond is een feit: de Turks-Nederlands-Chileense publiekslieveling Cem Caceres kan de komende dagen geen coke meer snuiven (niet dat-ie dat doet trouwens, maar als hij eraan zou willen beginnen gaat het lastig worden)