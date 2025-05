Ciao tutti, buongiorno racefans! We zijn dit weekend neergestreken in Itali√ę, het land van de vino, de pizza, de pasta en van mama Meloni en papa paus, voor de eerste Europese race van het seizoen: de Grand Prix van Emiglia-Romagna. De eerste trainingen waren een worsteling voor Verstappen en dat betekent: ellende. Juist op dit iconische circruit van Imola, waaop in 1994 de legendarische coureur Ayrton Senna verongelukte, wil iedereen schitteren. Andrea Kimi Antonelli zal extra gebrand zijn op een goed resultaat aangezien het zijn eerste thuisrace in de Formule 1 is. Hij zal zich gesteund weten door de enorme schare tifosi die achter hem (en Ferrari natuurlijk) staan - vermoedelijk druk gebarend en 'BRAVO', 'BELLISISMA' OF 'GRANDE' schreeuwend. Misschien dat we zelfs een enkele 'cazzo' of stronzo kunnen horen als het niet zo lekker loopt bij de Ferrari's. Bene, de bandjes zijn opgepompt, er is flink getankt en alle helmen zitten goed strak op de koppies: we gaan LIVE kijken naar hele superextreemultrasnelle rondjes tijdens de kwali op Imola!

Update - MEGAKLAPPER Yuki Tsunoda, meteen een rode vlag

Update - MEGAKLAPPER nummer 2: Colapinto eraf, daarmee eindigt Q1 met Verstappen op 1, verrassend dominant vooralsnog

Update - Arrivederci Ferrari! De tifosi in tranen want hun titanen stranden in Q2: Leclerc op P11 en Hamilton P12

Update - Zenuwslopende Q3 maar Verstappen pakt net geen pole, Piastri P1, Verstappen P2 en Russell op P3. Morgen alle ogen gericht op bocht 1!