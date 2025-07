De heren en dames van de Formule 1 mogen tweemaal gassen vandaag en o wat is dat fijn voor ons, racefans van hier tot gunter. Max was weer MAXISRAAL in de SPRINT en wist de veel snellere McLarens achter zich te houden met zijn Red Bull, die op het rechte stuk toch wel heel lekker ging hoor. Maar dat weten Piastri en dat lachebekje nu ook. Gelukkig is de race pas morgen (kans op regen: groot) en gaan we nu eerst voor het snelste rondje van de dag. Niemand wil trouwens op POLE eindigen, we hebben gezien waar dat toe kan leiden. Toch voorspellen wij Stijlloos als we zijn Piastri weer op POLE en ditmaal Norris ernaast. Max dan op P3. We gaan het zien. Succes allemaal op weg naar Eau Rouge! Riemen vast en LIVE naar Spa voor de Kwali!

Update - Pole voor lachebekje Norris. Max P4 maar morgen REGEN!