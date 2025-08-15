Henk Otten verwijdert plots oude tweet waarin hij boek met pikante foto Jort Kelder aankondigt
WAT HEEFT HIJ TE VERBERGEN?
Waarom wist Henk Otten elk spoor van zijn nog te verschijnen boek uit? https://t.co/fsyIDMudut pic.twitter.com/PgRxINNFtu— Owen (@Genuanceerdeman) August 15, 2025
Vreemd. Om niet te zeggen: verdacht. Henk Otten, ooit mede-oprichter van FvD en vandaag de dag full-time orakel op Twitter, heeft plotseling een drie jaar oud bericht van de social media website verwijderd. Dit gebeurde nadat @Genuanceerdeman, de Nummer 1 in de GeenStijl Twitter Top 50, de tweet citeerde middels een zogenaamde 'quote tweet'. In de tweet, die GeenStijl destijds ook al opviel, belooft Henk Otten met een boek te komen over de oprichting van FvD. Jort Kelder, die eerder in opspraak was vanwege het financieren van een campagnefilmpje van de partij, zou in het boek op een foto in 'een of ander marinierspakje' verschijnen. Maar nu, drie jaar later, is het boek van Otten nog altijd niet uitgebracht, en naar de precieze inhoud van de foto blijft het ook nog steeds raden. Een teleurstelling voor de vele fans, waaronder wij, die reikhalzend uitkeken naar het boek in het algemeen en de foto van Jort Kelder in het bijzonder. Maar nu heeft Otten vandaag de aankondiging opeens verwijderd, net als de tweet waarin hij het boek 'een echte page turner noemt.' Wij zijn geen complotdenkers, maar: speelt hier meer?????
UPDATE: Mooi nieuws, boek komt eraan!
Deze is er nog wel
Ja Kelder had zich geloof ik voor de gelegenheid ook nog speciaal uitgedost in een of ander mariniers-pakje. Heb er nog wel een foto van.— Henk Otten (@hendrikotten3) July 25, 2022
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Commissariaat v/d Media onderzoekt Jort Kelder
D66-slager keurt FvvD-vlees
Henk Otten moet zijn grote muil houden
Deze halve gare krijgt ook gewoon een podium op de NPO
Henk Otten gaat niet naast Thierry zitten
Dat kon er ook nog wel bij in 2020: een politieke partij die geen zin heeft in verkiezingen