FITTIE. Henk Otten en Wierd Duk maken ruzie over NEXIT en 'naar baantje FvD hengelen'
Problemen in paradijs
Als een kind van gescheiden ouders die ruzie maken over de vraag of Sinterklaas wel echt bestaat. Zo voelen wij ons nu. Wierd Duk heeft ruzie op social media en het is een keer niet met Sander Schimmelpenninck en/of allemaal Sander Schimmelpenninck na- of voorblatende schaapjes het is met Henk modderfokking Otten. Henk Otten! Niet alleen de man achter FvD (volgens Henk Otten tenminste), maar ook de man achter Groep Otten en niet te vergeten achter de Partij voor de Toekomst die zo met de toekomst bezig was, dat ze het heden niet overleefde. En die heeft het nu aan de stok met Wierd Duk, de man achter Wierd Duk. Samenvatting: Wierd wil NEXIT, Henk noemt Wierd omhoog gevallen, Wierd noemt Henk omlaag gevallen en nu beschuldigt Henk Wierd ervan dat hij om een baantje bij FvD heeft gehengeld. Kijk. Dat is polemiek.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Wierd Duk loopt weg tijdens Ingestudeerde Wierd Duk Bash in EO-talkshow
If you can't stand Wierd Duk stay out of the talkshow
VIDEO. Blaudzun noemt Wierd Duk fascist
Antwoorden bij Slimste Mens ophef = beste ophef
POLEMIEK SPRINGLEVEND. Lale Gül vs. Sydney Smeets in strijd der spitsvondigheden
Straatrumoer, kent u die uitdrukking?
"Wetenschapper" Roos Vonk verspreidt "desinformatie" over nieuwe buren Donald Duck
Ga gewoon Asterix lezen mevrouw, veel beter