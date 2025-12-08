achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

FITTIE. Henk Otten en Wierd Duk maken ruzie over NEXIT en 'naar baantje FvD hengelen'

Problemen in paradijs

Als een kind van gescheiden ouders die ruzie maken over de vraag of Sinterklaas wel echt bestaat. Zo voelen wij ons nu. Wierd Duk heeft ruzie op social media en het is een keer niet met Sander Schimmelpenninck en/of allemaal Sander Schimmelpenninck na- of voorblatende schaapjes het is met Henk modderfokking Otten. Henk Otten! Niet alleen de man achter FvD (volgens Henk Otten tenminste), maar ook de man achter Groep Otten en niet te vergeten achter de Partij voor de Toekomst die zo met de toekomst bezig was, dat ze het heden niet overleefde. En die heeft het nu aan de stok met Wierd Duk, de man achter Wierd Duk. Samenvatting: Wierd wil NEXIT, Henk noemt Wierd omhoog gevallen, Wierd noemt Henk omlaag gevallen en nu beschuldigt Henk Wierd ervan dat hij om een baantje bij FvD heeft gehengeld. Kijk. Dat is polemiek.

Tags: wierd duk, henk otten, polemiek
@Ronaldo | 08-12-25 | 11:29 | 173 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.