Ja Maar Wierd Duk. (Ronit Palache: "We zijn het normaal gaan vinden dat alles wat joods is, beveiligd moet worden.")
Niet normaal maken wat niet normaal is
Wat kunnen ze (vrouwen!) dat goed hè, causatievrij lamenteren. Fascinerende laatste zin ook weer: "Je staat altijd in de alarmstand, en dan hoeft er maar dit te gebeuren of je laat je ook inpakken door de verkeerde partij." Maar wees nou wel, ook weer niet fascinerend genoeg om - op de al door u betaalde NPO-website - door twee verplichte reclames van Unicef en Tearfund heen te waden en vervolgens het hele fragment op te zoeken. Als je d'r een keer hebt horen praten, bijvoorbeeld toen ze onlangs nog Wierd wegpestte wegens vermeende foute opvattingen, heb je het voor altijd wel gehoord eigenlijk.
Wierdwegpester (22 nov)
