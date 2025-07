Enorm huilie huilie verhaal in Het Parool vandaag van Joodse studenten en docenten aan de universiteiten in Amsterdam (UvA en VU) die klagen dat ze niet meer naar de universiteit durven te komen omdat ze de hele tijd worden geïntimideerd door pro-Pallietuig. Snappen ze dan niet dat wat in Gaza gebeurt veel erger is? Snappen ze dan niet dat het niet om hen gaat, maar om al die boze studenten die op een debiele manier hun frustratie over iets waar ze niks van begrijpen kwijt moeten kunnen? Snappen ze dan niet dat een universiteit juist een plek zou moeten zijn waar alle mensen hetzelfde over de wereld denken en iedereen die afwijkt net zo lang wordt geïntimideerd tot hij zijn muil houdt? Snappen ze dan niet dat juist de waarde van wetenschap is, dat je net zo lang discussieert tot degene met de grootste bek gelijk krijgt? Snappen ze dan niet dat Joods zijn al vóór 7 oktober helemaal niks te maken had met diversiteit en inclusie? Snappen ze dan niet dat door dit soort berichten de leiding van de VU en de UvA misschien wel bedreigd kunnen worden en dan op politie-advies naar het buitenland moeten vertrekken? Kennen ze dan helemaal geen schaamte? Kunnen ze niet gewoon even hun mond houden om de maatschappelijke rust te bewaken? Doe het dan Voor Ons Nederland? Willen jullie anders een keer naar de pannenkoekenboot misschien? Is dat wat?