Dat is leuk! Een van de drie relschoppers die morgen in Amsterdam terechtstaat ("Ze worden verdacht van het plegen van openlijk geweld en zware mishandeling") voor geweld tegen de politie is een oude bekende van GeenStijl en tevens ook zeer bekende van geweld steunend Antifa in Nederland. Het is namelijk niemand minder dan Peike S. (staat voor Sluis), die in Duitsland in eerste aanleg 2 jaar en 7 maanden gevangenisstraf kreeg voor het met bierflesjes bekogelen van lokale agenten tijdens de G20-demo (groot gemaakt door ex-GeenStijlcolumnist Anne Fleur Dekker). Er kwam een hele 'Free Peike' steunbeweging voor hem op gang, maar uiteindelijk werd hij in hoger beroep ook tot 1 jaar cel veroordeeld. Vervolgens werd hij een brave burger En nu staat hij dus opnieuw terecht voor geweld tegen de politie.

ONDERZOEK BERENSCHOT: UvA-bestuur deed maar wat (goh, red.)