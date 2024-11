Hee kijk nou wat er door de gemeente Amsterdam openbaar is gemaakt: de inhoud van een boos appje van burgemeester Femke Halsema aan het bestuur van de UvA. Dat dit appje bestond wist u al, want dat heeft u al op 4 september van dit jaar op GeenStijl gelezen. Maar! Wij kregen het appje in het kader van een Woo-verzoek aan de UvA, en de UvA had de complete inhoud zwartgelakt. De UvA liet toen weten dat de inhoud geheim moest blijven "op verschillende gronden: inspectie/controle/toezicht door bestuursorganen, beveiliging personen en goed functioneren van bestuursorgaan. Er staan details in over beschikbaarheid van politie om te kunnen optreden, het afstemmen tussen de burgemeester en het bestuur van de UvA en capaciteit/schaarste bij inzet vanuit het land."

Nou. Dat klopt niet helemaal. De gemeente Amsterdam heeft namelijk een groot deel van de app wel vrijgegeven, en daaruit blijkt dat er vooral heel erg veel klachten van Femke Halsema over het amateurisme van het UvA-bestuur instaan. Oftewel: de UvA heeft die documenten op valse gronden zwartgelakt, omdat het bestuur niet voor lul wilde staan als een stel scholieren dat is afgeblaft door juf Halsema. Maar al is de UvA-leugen nog zo snel, de Wet Open Overheid achterhaalt haar wel. Nog meer appverkeer van een getejjrrgde Halsema hierrr bij AT5.