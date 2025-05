U weet dat niet, maar het NOS-journaal komt volledig door toeval tot stand. Camera-teams worden naar willekeurige plekken in het land gestuurd in de hoop dat daar iets gebeurt dat nieuwswaardig is. Dus als de Amsterdamse burgemeester ineens uit het niets een ingestudeerde speech voorleest en er draait net toevallig op dat moment een camera van de NOS mee, dan heeft dat er niets mee te maken dat ze Frans Timmermans wil opvolgen als lijsttrekker van de gezamenlijke onwelriekende kliekjes GroenLinks en PvdA.

Ondertussen zetten in Amsterdam ook de meest optimistische Joden een koffertje klaar, voor het geval dat.