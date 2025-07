De gemeente Amsterdam heeft deze week ongeveer 1100 documenten (waarvan een groot deel dit soort non-info en een ander deel flink gezwart) geopenbaard over "Ajax-Maccabi-Tel Aviv", oftewel de Jodenjacht in Amsterdam. Over de nacht zelf komen we in de documenten niet zo gek veel te weten wat niet al in deze rapporten (1, 2) stond, wat uiteraard te maken kan hebben met het feit dat er nogal wat interessante passages in de stukken zijn grijsgelakt vanwege onder meer 'persoonlijke beleidsopvattingen' en 'het goed functioneren van de Staat'.

Het grootste deel van de documenten gaat bovendien over de nasleep: er was veel """onrust""" in Amsterdam en de gemeente kondigde een demonstratieverbod af. In Het Parool las u al dat Femke Halsema zich vooral ergerde aan politici die overal een mening over hebben en in de T. dat ze vond dat VVD-leider Yesilgöz aan ondermijning deed met haar overhaaste tweetjes (trendsetter, red.). En op BlueSky las u dan weer dat Femke Halsema niet zo onder de indruk was van het verhaal in de T.