Ja, democratie is niet voor bange mensen, de meeste stemmen gelden en in Amsterdam zijn ze ook niet vies van moties over dingen waar ze niet over gaan. En ja, Femke Halsema heeft niet te klagen over steun in haar eigen raad, de pers en de rest van weldenkend Nederland. Maarrr toch.

"De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de

burgemeester van Amsterdam bij de Kroon voor te dragen voor ontslag,

en gaat over tot de orde van de dag."

Voelt een beetje machteloos, vanuit de leider van grootste partij van het land, niet?

UPDATE (ALVAST INGEZET, red.): Ach nee! Motie verworpen!

UPDATE: Joost Eerdmans en Thierry Baudet pakken nog even hun shine en gaan vertellen dat ze voor gaan stemmen

UPDATE: Alleen PVV, JA21 en FvD voor. Motie verworpen.