Er was een hoop mis met nazi-Duitsland, maar één ding was in die tijd in ieder geval beter geregeld dan nu: als iemand de Hitlergroet deed, dan wist je zeker dat het ook echt de Hitlergroet was. Kom daar nog maar eens om. Zo hadden we een tijdje terug Elon Musk, en nu hebben we Gergely Karácsony, burgemeester van Boedapest die gisteren naast Femke Halsema op de Pride stond en de menigte toesprak. En hee. Het kan natuurlijk dat Karácsony eigenlijk een nazi is, en dat hij met 200.000 andere stiekeme nazi's, waaronder Femke Halsema, een Pride Mars door Boedapest organiseerde, alleen maar om aan al die andere nazi's middels dit stiekeme gebaar duidelijk te maken dat ze eigenlijk hadden meegelopen aan een nazi-mars, omdat niemand natuurlijk verwacht dat 200.000 mensen die openlijk hun steun aan de LGBTQ+-gemeenschap uitspreken eigenlijk allemaal nazi's zijn die samen met hun Grote Leider een ontzettend geraffineerd complot hebben gesmeed waar verder geen enkele aanwijzing voor is. Maar het kan ook dat hij gewoon "ze hebben geen macht over ons" zei, en vervolgens met een onhandig armgebaar dat 'ons' wilde uitbeelden. En het leuke is: allemaal mensen die zeker wisten dat Elon Musk juist géén Hitlergroet maakte, weten nu zeker dat Karácsony dat wel deed. En andersom! Verwarrend hoor.