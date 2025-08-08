18. Telstar - Ja alles leuk en aardig hoor, Telstar in de Eredivisie. Licht doet het niet, de plee in het uitvak is een soort pipowagen, de kleedkamer lijkt op die van volleybalclub Ormi, en die voorzitter van toen was ook heel erg grappig. Maar voetballen kunnen ze natuurlijk niet in IJmuiden. Het is een godswonder dat deze ploeg in de Eredivisie speelt en het zal tevens een godswonder zijn als deze ploeg meer dan 15 punten pakt. De enige leuke wedstrijd is de VISDERBY tegen Volendam, de strijd die zal bepalen welke paling naar de laatste plek van de ranglijst glibbert. 17. Volendam - JANTJE SMIT! Het is natuurlijk enorm knap dat Volendam als dorp van 22.000 inwoners niet alleen muzikaal, maar ook sportief een mooie rol speelt in Nederland. Voetbal, zaalvoetbal, handbal, met elkaar in bed liggen. Volendam heeft wel lekkere aanvallers, Henk Veerman en Robert Mühren, maar samen zijn zij opgeteld 142 jaar oud. Samen zijn ze trouwens ook 2.71 meter lang, waarbij Veerman alleen al 1.99 meter is. 16. Excelsior - De derde uit de Keukenkneuzenliga gepromoveerde club is Excelsior, de derde bal van Rotterdam, een van de meest vervelende clubs van Nederland. Excelsior heeft geen supporters, alleen die knakker die wat liedjes zingt, en verder wat mensen die geen seizoenkaart voor Feyenoord kunnen krijgen. In godsnaam, wissel Excelsior om met ADO, De Graafschap, Willem II, Roda, Cambuur of een van die andere wél leuke clubs uit de Kneuzenleague.

15. Fortuna Shittard. Fortuna heeft een prima voorbereiding achter de rug. In Limburg denken ze zowaar een rol van betekenis te kunnen spelen in de Eredivisie en in het Ronald Hamming Stadion betekent dat: misschien wel een plekje in de top 10. Het belangrijkste nieuws in Sittard (soort Helmond, maar dan Sittard) en omstreken is natuurlijk dat de VLAAI een officieel erkend streekproduct is die dagvers moet zijn. WIL JE EEN STUKJE VLAAI!? 14. NAC Breda. Van links naar rechts! Bij NAC zijn ze het hele jaar bezig met wat andere supporters doen. Hullie hebben teveel spandoeken, hullie hebben trommels, hullie hebben een vlag, hullie hebben een megafoon, wij van NAC drinken heel veel bier huuu huuu. Ondertussen zijn ze in Breda vooral bezig met hoe ze zo stijlvol mogelijk van links naar rechts kunnen hossen en met die kwaliteiten eindigen ze vast wel boven de streep, namelijk veertiende. 13. NEC. Kijk nu komen we ergens. In tegenstelling tot die clubs hierboven is NEC de eerste vereniging met wat spelers die de moeite waard zijn om voor naar het stadion te komen. Youssef El Kachati, Kodai Sano, Sontje Hansen. Wel allemaal broos: El Kachati is nieuw, Sano brak z'n poot en Hansen schijnt een stoorzender te zijn. Dertiende dus! 12. Heracles. In Almelo is écht geen zak te doen dus we gunnen die mensen gewoon een lekker seizoen zonder gezeik en degradatiezorgen. De transferzomer was prima, met onder anderen Tristan van Gilst, Jeff Reine-Adélaïde, Ajdin Hrustic, und so weiter. De vervelende trainer Erwin van der Looi is eindelijk weg, Bas Sibum is de nieuwe coach.

11. Sparta Rotterdam. Tot zijn eigen grote verbazing vond Maurice Steijn zich plots terug op de loonlijst van het grote Ajax. Rinus Michels, Johan Cruijff, Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Ronald Koeman, Erik ten Hag, Maurice Steijn. We twijfelen hier of Maurice Steijn het verschil wel weet tussen 4-4-2 en 4-3-3 of dat hij gewoon iedere wedstrijddag aan ChatGPT vraagt welke opstelling hij nu weer in elkaar zal flansen. In Casa di Beau zagen we dat het best een geinige gast is, maar voetbalverstand heeft hij natuurlijk niet. Elfde dus. 10. PEC Zwolle. Mooi stukje in Trouw over hoe de harde kern bij verder stuurloos schip PEC Zwolle de dienst uitmaakt. Voorman van de harde kern: deze Tinus Hoekstra, die eigenlijk heel erg 'rustig, lief en aardig' is. Het is kommer en kwel bij PEC: een dramatische selectie, doodsbange bestuurders, financieel ruk. Toch zien we die club zomaar tiende worden, al is dat helemaal nergens op gebaseerd. 9. FC Groningen. Stiekem best een mooie club, dat FC Groningen. Paar prima spelertjes, voor een nieuwerwetse betonbak toch wel een aardig stadion (al gaat er niets boven die gammele zooi van het Oosterpark) en gewoon een fijne trainer die geen dwaas is: Dick Lukkien. Vorig jaar werd FC Groningen dertiende, dat moet wel een paar plekjes beter kunnen. Enfin, hier een liedje van Tammo.

8. Heerenveen. Mocht u een keer in de gelegenheid zijn uw club te steunen in het uitvak bij sc Heerenveen: die leipo die u hevig gesticulerend zit te oogballen is dus advocaat Wim Anker, of het kan ook zijn bruuuuur zijn, Hans Anker. Dan zingen al die mokerwitte melkdrinkers met z'n allen het volkslied, zweren ze drie keer trouw aan Rintje Ritsma en dan kijken ze weer negentig minuten hoe hun Zweden en Noren en Finnen achter de bal aanhobbelen. Met tegenzin, want er is maar één sport die telt in Friesland: het kaatsen, waarin de partuur Bergsma onlangs de PC won. 7. Go Ahead Eagles. Hoe is het mogelijk he, dat een club als Go Ahead Eagles met dank aan de KNVB in 2020/21 met alle mazzel van de wereld naar de Eredivisie promoveerde en meteen uitgroeide tot een stabiele subtopper. Goed bestuur, nuchtere lui, mooie club, daar kun je als buitenstaander alleen maar respect voor hebben. Hoewel ze in Deventer hun succestrainer kwijtraakten en nog dronken zijn van de bekerwinst van vorig seizoen, gaan ze ook dit jaar weer lekker voetballen. Zevende. 6. Schalke 04. FC Twente had de afgelopen jaren het geluk dat de eretitel 'minst sympathieke club van Nederland' met trots werd gedragen door Vitesse, maar Vitesse is failliet dus ja. Desalniettemin heeft FC Schalke Enschede wel een mooie, grote en fanatieke achterban, een aardige en ervaren selectie waarmee de Top 5 een doelstelling zal moeten zijn en in Joseph Oosting een prima trainer. Wel slecht nieuws voor FC Twente: de eerste wedstrijd van het seizoen wordt geleid door Joey Kooij en dat kan alleen maar chaos worden. Joey Kooij is de genocide onder de scheidsrechters: wedstrijden worden niet geleid door Joey Kooij, wedstrijden worden geLEDEN door Joey Kooij. Succes iedereen dit seizoen met de wedstrijden van Joey Kooij.

5. AZ Alkmaar. Ey wollah broer ik is mexx meerdink ik bh'tje draag ik spele voetbal wat is deze broer waddup fatbikes rijde AMG je weet toch. Mijn vader is martijn meerdink boer ik ben straat 072 zero seventy two je weet toch. Ik kan voetballen lekker voetballen bal in doel bergkamp wollah wollah rap hiphop drillrap bijlmer grote velgen hakkie omhaal je weet toch. Troy parrott is papegaai ikke basis spelen dan ik is vijfde worden kettingen tatoeages wollah broer ayran je weet toch hefla. Dan alkmaar vijfde toch. 4. Ajax. De grootste teleurstelling van het jaar en dat heeft dan ook weer te maken met de verrassende nummer drie van zometeen. De nieuwe trainer John Heitinga bekend van 'jij bent Sjon Heitinga' kijkt wel lekker serieus. Voorts is het allemaal broos en wankel, vooral in de spits en op de rechtsbackpositie. Die nieuwe knakker Oscar Gloukh lijkt wel lekker te kunnen voetballen, maar omdat ze in delen van Amsterdam heel erg druk zijn met wat Netanyahu allemaal uitspookt en daar ook andere Israëliërs voor verantwoordelijk houden kan het ook zomaar gaan spoken rond die kerel. Of niet natuurlijk. Wat de spits betreft: de grote baby Wout Weghorst is vooral goed als invaller en Brian Brobbey, de poor man's Mariano Bombarda, blijkt helemaal niet te kunnen voetballen. Een overgangsjaar, en dan wordt Ajax volgend seizoen gewoon weer tweede.

3. FC Utrecht. Zie appconversatie hierboven. 2. Feyenoord. Ja-ren-lang was het met name financieel kommer en kwel bij Feyenoord en moest de club het hebben van cultspelers en hier en daar een uitschieter. De Champions League leverde vorig seizoen echter een boel geld op en er is voor een recordbedrag verkocht, al is er nog genoeg kwaliteit over om een gooi te doen naar de titel. Dat hangt dan allemaal af van een boel variabelen: blijkt Anel Ahmedhodzic die rots in de branding, gaat Sem Steijn scoren, hoe functioneert Tsuyoshi Watanabe, wat doet Ayase Ueda, breekt Luciano Valente door en blijft Anis Hadj Moussa zich stormachtig doorontwikkelen?