Het leven is heel makkelijk als je er plots voor kiest om fan te zijn van Manchester City, of alleen maar kan kleppen over Lionel Messi, of over Dolfje Littler, maar het leven is lijden en het supporterschap is lijden. Wij zijn fans van Raymond van Barneveld. Dat waren we al toen hij goed was, we werden het alleen maar meer toen hij shit werd. Raymond van Barneveld is de grootste darter aller tijden. Niet die rattige Phil Taylor of Michael van Gerwen die als eerste de gemiddelden in het ongelooflijke trok, maar Raymond van Barneveld is de kampioen van het volk. Omdat Raymond van Barneveld postbode was, speelden wij vroeger postbodetje. Raymond had helemaal niemand nodig om een complete sport op de kaart te zetten, dat deed hij helemaal alleen. Zo iemand hebben we nooit gehad bij het sjoelen en zie waar het sjoelen nu staat, en bij het korfballen hadden we ooit Mady Tims, maar nu kan NIEMAND meer een korfballer of korfballer noemen. Nederlanders zijn goed in darts vanwege één man: Raymond.

Raymond van Barneveld rangschikte de verhoudingen in het huishouden en dat had allemaal te maken met bijgeloof: als Raymond een dubbeltje gooide als moeder in de keuken stond moest moeder daar blijven. Als Raymond een tripletje gooide als pa een biertje uit de schuur pakte, bleef-ie maar in die schuur. We durfden niet naar de wc voor Raymond, we zeken in onze broek. We noemden onze kinderen Raymond, we namen een haarlijn als Raymond. We hadden een hekel aan Mervyn King. Raymond was de hoofdletter F in FEBO, de 180 op de linkerbaan, de Tonzon Radiatorfolie in ons huis, ook al hebben we nu vloerverwarming. Er is helemaal niemand van wie we meer zouden pikken dan van Raymond van Barneveld. Raymond vindt zichzelf een legende, maar dat is omdat hij een legende is. Niet omdat hij de beste of de grootste is, maar omdat hij een mens is.

Niemand kan zo mooi van lelijkheid verliezen als Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld heeft eerloos verliezen tot kunst verheven. En natuurlijk, als hij straks met alles wat hij heeft een keer de derde ronde haalt staan we op de banken, maar waarschijnlijk is het zo na een martelgang tegen die stinkende Zwitser (bijnaam op de Tour: smelly bastard) weer voorbij. "Weet je wat het is Arjen", verzucht Barney dan tegen Arjan van der Giessen (eetschema na de klik), en dan weten we inderdaad wat het is. Het complete universum heeft zich weer eens tegen Raymond van Barneveld gekeerd. Maar wat Raymond van Barneveld moet weten is dat we van hem houden. We houden van Raymond van Barneveld, al sinds hij in 1995 verloor van Richie Burnett, en nog meer toen hij in 1998 wón van Richie Burnett. We houden van hem sinds de mooiste WK-finale aller tijden, die van 2007 tegen The Power, en we houden van hem na zijn hopeloze nederlagen in 2019 en 2020 tegen respectievelijk Darius Labanauskas en Darin Young.

Raymond van Barneveld is de ware kampioen. Niet meer de kampioen van de oche, maar voor altijd de kampioen van het volk. Voor het zoveelste jaar op rij ontvangt Raymond van Barneveld de hoogste onderscheiding in de Orde van GeenStijl: bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Nu LIVE op Viaplay, Raymond van Barneveld vs. Stefan Bellmont.