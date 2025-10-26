Tussen het politieke geweld ook SPORT (dossier hier)! Duel tussen de twee beste ploegen van de Eredivisie en JA Johnny Heitinga (die misschien wel of misschien niet met Gordon vree, maar dat zullen we nooit weten) zit ongelooflijk maar waar nog steeds op de bank. Feyenoord tegen PSV, de beste verdediging met een opgeleefde Japanner in de spits, tegen de beste en meest dynamische ploeg, met de beste trainer ook - al zullen wij Nederlanders nooit vergeten dat Peter Bosz met De Graafschap degradeerde omdat hij in Doetinchem 'verzorgd voetbal' wilde spelen. Lol. Enfin, Feyenoord tegen PSV dus, een van die twee ploegen gaat kampioen worden en vandaag vindt de VORENTSCHEIDUNG plaats. Laatste keer dat Feyenoord in de competitie thuis van PSV won is alweer in 2021 dus het zal wel een gelijkspel worden. Stijlloze voorspelling: 1-1! Later meer.

Update - Wedstrijd begint 14.45 wegens SNIPPERS. Sem Steijn op de bank bij Feyenoord

Update - RUST! 0-1 PSV, Saibari