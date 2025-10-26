achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! KRAKER! Feyenoord - PSV

Brekken, stoeven, angoan

Tussen het politieke geweld ook SPORT (dossier hier)! Duel tussen de twee beste ploegen van de Eredivisie en JA Johnny Heitinga (die misschien wel of misschien niet met Gordon vree, maar dat zullen we nooit weten) zit ongelooflijk maar waar nog steeds op de bank. Feyenoord tegen PSV, de beste verdediging met een opgeleefde Japanner in de spits, tegen de beste en meest dynamische ploeg, met de beste trainer ook - al zullen wij Nederlanders nooit vergeten dat Peter Bosz met De Graafschap degradeerde omdat hij in Doetinchem 'verzorgd voetbal' wilde spelen. Lol. Enfin, Feyenoord tegen PSV dus, een van die twee ploegen gaat kampioen worden en vandaag vindt de VORENTSCHEIDUNG plaats. Laatste keer dat Feyenoord in de competitie thuis van PSV won is alweer in 2021 dus het zal wel een gelijkspel worden. Stijlloze voorspelling: 1-1! Later meer.
Update - Wedstrijd begint 14.45 wegens SNIPPERS. Sem Steijn op de bank bij Feyenoord
Update - RUST! 0-1 PSV, Saibari

Tags: feyenoord, psv, voetbal, sport
@Mosterd | 26-10-25 | 14:30 | 64 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE WK Kwalificatieduel: Malta - Nederland

Ons belangrijkste wapen zit op de BANK maar gelukkig hebben we WOUT WEGHORST nog

@Dorbeck | 09-10-25 | 20:45 | 192 reacties

Knokken in het StamCafé: Canelo vs. Crawford

Teven StamCafé, waarin we bidden tot de Nederlandse god Gradus Kraus

@Mosterd | 13-09-25 | 22:15 | 478 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.