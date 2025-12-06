Gezellige reconstructie in de krant over de vuurwerkchaos bij Ajax waarin vooral duidelijk wordt hoe de clubleiding echt helemaal NIKS meer heeft te zeggen over wat er op de tribune gebeurt, en hoe de clubleiding zich na afloop in allerlei bochten wringt om recht te lullen wat krom is. Nadat een nooddeur werd opengetrapt stormden 150 (gemaskerde) mannen de trappen op met dozen zwaar vuurwerk. "In het commandocentrum recht onder het uitvak van de Arena zien de politie en veiligheidsmedewerkers van Ajax en de Arena op camerabeelden hoe mannen op de zuidelijke tribune met dozen vuurwerk sjouwen. Dat móéten wel vuurpijlen en ander zwaar spul zijn." Dan begint het overleg: afgelasten? Vak ontruimen? ME inzetten? Neen! Het werd de meest Nederlandse optie: het gewoon laten gebeuren en daarna recht lullen wat krom is in een debiel Pilatus-statement over 'de toeschouwers zijn gefouilleerd' en 'er zijn honden ingezet'. Wat daar EIGENLIJK stond is: we wisten dat het zou gebeuren, we weten dat die stewards over zich heen laten lopen, we hebben er onvoldoende op geanticipeerd, we durfden ook niks te zeggen tegen de jongens van de F-Side, toen raakten we in paniek, dus hebben we het maar laten gebeuren en daarna durfden we niet meer in te grijpen omdat onze bestuurskamerbroek vol zat met schijt. Enfin, gelukkig is het veldspel van Ajax tegenwoordig wél om aan te zien. Oh nee, ook niet.