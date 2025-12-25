6. Had Zelensky volgens JD Vance nog niet één keer tegen Trump gezegd (5+3) 7. Zoveel meldingen had de politie gekregen zonder de urgentie te zien, voordat het in Weiteveen compleet uit de hand liep met Richard Kosse (7) 12. Zo reageerde Bas Smit op het nieuws dat de kanker van Emma Heesters was uitgezaaid (3) 14. Eetgerei, niet bedoeld voor soep (4) 15. Begon dit jaar nog vol goede moed als directeur van het wetenschappelijk bureau van NSC (muhahahaha, 7+11) 18. Herman _, leuke Zomergast eigenlijk wel (4) 20. Afkorting voor jongeren die er op De Paasberg in Lochem een feestje van maakten (3) 21. Supermarkt die boos was omdat Raisa Blommestijn er een video over dure boodschappen opnam, en in het nieuwskwam vanwege de veroordeling van de eigen oud-topman. En vanwege de stomme kerstreclame met Frank Lammers (5) 22. Is katholiek, ging dood, werd nieuw benoemd (4) 23. Zo reageert u nooit op bepaalde actuele kwesties, maar het andere kamp nou juist altijd (7) 24. Zei Nederland vaak (al dan niet in een door AI gemaakt liedje) tegen een AZC (3) 25. Geen_, wel het beste weblog van Nederland, en dat al voor het 23e jaar op rij. (4) 26. Ben je volgens de Tweede Kamer ongeneeslijk, en als iemand het toch probeert wordt dat strafbaar (4) 29. Zijn files kwamen vrij. En toen toch niet. En toen wel, maar gezwart. En toen niet goed gezwart. En toen toen nog meer. "Zou" ""zichzelf"" niet """vermoord""" hebben (7) 30. Deed u dit jaar voor GeenStijl. TOCH??? (7) 31. Hier in de buurt raakte Mart Hoogkamer zijn hond kwijt (3) 32. Gaan Rob Jetten en D66 nevernooitniet bouwen voor 20 miljard naast Almere (5) 34. Ging aan de slag bij rechts tv-programma, ging daarna weg bij rechts tv-programma, omdat het een rechts tv-programma was (3+10) 38. Kun je in Amsterdam gewoon verbranden zonder te worden lastiggevallen (5) 40. Japans teken (5, wat doet dat in deze puzzel, hebben de Chinezen dit ook al overgenomen, red.) 41. Zo veel keer viel het kabinet-Schoof (4) 43. Energiebedrijf dat Ron (72) in de kou liet zitten (5) 45. Volgens populaire vlogster uit Wijk en Aalburg mogen zij in stukken worden gehakt en in zee gegooid zodat hun bloed het land niet vervuilt (9) 46. "Europe is going to pay in a _ way" (3)

50. Keerde terug naar Nederland, en blijft hier nog wel even vastzitten (6)

51. NRC-journalist die het niet zo nauw nam met de feiten (1) (7+7)

55. _ d'Ancona, stond 18 plaatsen onder complotdenker Erik van Muiswinkel op een lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen (4)

57. Werd dit jaar vrijgesproken door de rechter voor een grapje. EEN GRAPJE (3+4)

59. Blijkbaar de winnende slogan (3+3+3)

61. Werd door Israël én de VS gebombardeerd (4)

63. _ dan? (vragen we ons nou al de hele tijd af over 59 horizontaal, 3)

64. In Nederland bedreigde vredeswens (6)

67. Bekende van Sien (2)

70. Werd vermoord, volgens complotdenkers op BlueSky zoals Georgina Verbaan door een "groyper" (7+4)

72. Vrijgesproken (5+7)

74. Bekende van ego en superego (2)

76. _ Khelif, is volgens de Volkskrant een vrouw (5)

78. Liep een tikkie uit de hand (7)

80. _ Rienstra, liet zich door D66 voor een podcast en maakte vervolgens allemaal pro-D66 Druktemaker columns voor de NPO (4)

81. Victor _, mediafenomeen, werd door Sander Schimmelpenninck aangevallen om zijn frikandellenvoorhoofd (4)

82. Geen kritiek op leveren, anders bedreigt u 39 verticaal (3)

83. Amsterdamse concertlocatie die zich rond ADE verdacht veel als Het Concertgebouw gedroeg (3+4)

85. "Ja, je zegt nu AI, maar je bedoelt eigenlijk een _" (3)

86. Autoclub waar stikstoffaalminister Christianne van der Wal een functie elders kreeg (5)

88. 48 verticaal met rocken (4)

89. Afkorting die je moet delen (2)

90. Chris _, moordenaar van Lisa die helaas zelf nog leeft (4)

91. Was informateur, maar niet lang, dankzij 3 verticaal

92. Joeg Wierd Duk van een talkshowtafel (5+7)

95. Is Marjolein Faber niet, volgens Marjolein Faber (14)

VERTICAAL

1. _ West, had een hit (?) met 'Heil Hitler' (5)

2. Had een hit (?) met 'Death to the IDF' (3+5)

3. NRC-journalist die het niet zo nauw nam met de feiten (2) (4+10)

4. _ van de dag (4)

5. Daar bleek Bolle Jos te zitten (6+5)

6. Koosnaampje voor columnist des GeenStijls op de zaterdag (4)

8. _ XR-advocaat wil Zwarte Piet VERVOLGEN (6)

9. Timmer_ (5, tevens: 8 verticaal)

10. Staan nog altijd veel mensen op die een sociale huurwoning willen (9)

11. Spitsvondige bijnaam voor de Volkskrant, die doorboorduurt op een andere spitsvondige bijnaam voor de Volkskrant, verwijst zowel naar de zuurtegraad als naar de liefde voor een zekere godsdienst (9)

13. Doen woorden volgens Sigrid Kaag (5)

16. Koosnaampje voor Koranverbrander (4)

19. Daar bleek Bolle Jos te vechten, en het te doen met de dochter van de president (6+5)

27. Sprong een wolf zomaar overheen (3)

28. Deelde Marjolein Faber niet zomaar uit (6)

33. Trad niet op op Jom Ha Voetbal (5+3)

35. Van die lollige stripwolkjes die eigenlijk niet lollig meer zijn maar nog steeds in advertenties staan, wel net iets leuker dan RUMAG (7)

36. _ Kuipers, dook ineens op bij de TU Delft (5)

37. Voornaam zangeres die tevens net iets anders geschreven de artiestennaam is van die zangeres die wegens persoonlijke omstandigheden (en niet vanwege haar debiele nieuwsconsumptie) afhaakte als Ambassadeur voor de Vrijheid (5)

39. Is direct in gevaar als u 82 horizontaal bekritiseert (11)

42. Zijn we al jaren helemaal klaar mee, lijkt nu mogelijk her en der verboden te gaan worden (7)

44. _ Small PC Group, bekendste chatgroep van het jaar (6)

47. Necrologie (afk.) (2)

48. _ met, zit vaak in titel van 47 verticaal op GeenStijl (7)

49. Zo noemde Rutte Trump (5)

52. Juist helemaal niet onderdrukkend voor de draagster, hoe komt u daarbij, raar dat dit in Oostenrijk verboden wordt voor meisjes onder de 14 (5)

53. Meestal niet bij naam genoemde hoofdrolspeler in 38 horizontaal (6)

54. Werd opgeëist (5)

56. Voornaam held die 62 verticaal overmeesterde (3)

58. Schreef 5 jaar geleden rapport over arbeidsmigratie, mocht dat nu gaan voorlezen tijdens de formatie (6)

60. Te wit (volgens personeel BNNVARA, 3+2+3)

62. Voornaam Damsteker (5)

64. _ in het Utrechtse Overvecht stopte met Sinterklaas (6)

65. _. DPG-kerstpakket leidt tot massale Marktplaats-dump (3)

68. Werden heel vaak waargenomen, maar dan bleek het best vaak toch iets anders (6)

69. Vocht met afstand de sneuste mediaruzie van het jaar uit met Özcan Akyol (3+7)

71. Staats_ (4)

73. Moest het dankzij 3 verticaal zonder 91 horizontaal opknappen (4)

75. Mediafenomeen, lulde de halve TK25 avond bij GeenStijl vol (2+4)

77. Werd WEGGESTEMD door de Tweede Kamer (5)

79. Horeca-ondernemer, totale kampioen, kreeg zuurlinks over de rooie vanwege zijn mooie penthouse waar hij hard voor gewerkt heeft (3+3)

80. Internetuitdrukking uit het jaar kruik, inmiddels bijna net zo oud als carpe diem (4)

82. WIJ ZIJN _ (afk.) (2)

84. Maikel _, PVV'er die aan het knutselen sloeg met AI-plaatjes (4)

86. Bonny _, nooit van gehoord, geen idee wie dit is (4)

87. Veel te vroeg te dik in de kist (5)

90. Schoot Bram dood (hoera, 5)

92. Soort universiteit, maar dan niet (3)

93. _ Was Geluk Nog Heel Gewoon, RIP GERARD COX (4)

94. _ Roon (3)