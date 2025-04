Altijd leuk als de wetenschap voor niets staat, de experts het ook allemaal niet meer weten en de trendwatchers met een raadsel worden geconfronteerd. Dit maakt het leven het leven jongens, probeer toch vooral de schoonheid in het onverwachte te zien. "Dit jaar werden 46 procent meer berovingen gepleegd dan in dezelfde periode in 2024. Het is voor het eerst sinds 2010 dat er überhaupt een stijging is." Ach, 2010. Het eerste kabinet Rutte, de teen van Casillas, en zo af en toe de loop van een kalasjnikov in je nek. Mooie tijd was dat, leuk om een keer te kunnen herbeleven. "Het gaat bij de daders veelal om tieners die zwaar geweld niet schuwen en zich zelfs schietend uit de voeten maken." Schuld van Gen Z!