U was misschien nog wat onzeker over 2025, maar dankzij kleureninstituut Pantone kunt u vol overgave het nieuwe jaar in. Die hebben namelijk DE KLEUR VAN 2025 bekendgemaakt. En het is: bruin. Of eigenlijk Mocha Mousse. De keuze verwijst uiteraard naar bruinhemden bruine mensen de spraytan van Trump "a Global Mood of Connection, Comfort, and Harmony" die we in 2025 overal om ons heen merken. Nu horen wij u denken HUH maar was er dan ook een Kleur van 2024??? Ja. Dat was Peach Fuzz, en god wat hebben we ervan genoten. Voor ons is er gelukkig maar 1 kleur die ertoe doet en dat is en blijft MAGENTA. Ook in 2025.