Leuk hoor, Nederlands merk voor moslima-kledij opent winkel in Parijs, trapt campagne af met een stunt door in een video de Eiffeltoren in hoofddoek en abaya te hullen en haalt zich daarmee logischerwijs de woede op de hals van een heleboel mensen in Frankrijk. Maar dan is daar de NOS. Bij de NOS dragen ze graag bij aan een pro-islamitische campagnestunt verbinding. Dus zijn ze als de wiedeweerga mevrouw Merrachi van het merk Merrachi gaan interviewen om een reden te hebben om het Nederlandse volk te tonen dat de islam óveral floreert. Er staan zelfs RIJEN moslima's (en ook niet-moslims hoor, echt waar) voor de winkel in Parijs, die zich allemaal willen onderwerpen hullen in traditionele islamitische kledij. In het interview met de NOS zegt mevrouw Merrachi dat mensen bij een moslimvrouw al snel denken aan zwarte gewaden. En dat "veel vrouwen die zich modest kleden vaak niet zichtbaar zijn in het centrum." Ja hoe zou dát nou allemaal komen? Mevrouw is daarom zo ongelooflijk slim geweest om kleur toe te voegen aan de zwarte gewaden, voor de fleurige moslima. Maar wees gerust, in de campagnes figureren ook mensen zónder hoofddoek, wordt ons verzekerd. EN EN EN: het mensenrechtenbureau van de VN(!!!!) heeft onlangs nog laten weten dat het de wettelijke regels rond het dragen van religieuze kleding discriminerend vindt. Maar ja, in Frankrijk heb je nu eenmaal een iets strengere scheiding van kerk en staat dan in Nederland en de VN is geen organisatie die je op alle vlakken serieus kan nemen. We moeten deze schaamteloze reclame van nieuwsorganisaties tegenwoordig kennelijk gewillig ondergaan. We wachten nog op de reportage van de NOS over de nieuwste winkel voor soutanes en in Staphorst.