Dat hier écht alleen namens en door moslims voor gedramd wordt, vertelt u precies waarom een land dit juist niet aan de moslims moet geven. De islam is namelijk als enige van de drie een zowel expansiegerichte als wetgevende doctrine. En totdat de gehele islamitische gemeenschap zichzelf daar overtuigend van centrifugeert, blijft de hoofddoek uiteindelijk een symbool van een concurrerende sociale orde - en al hélemaal als het gedragen wordt als onderdeel van een uniform [Van Dale] van de uitvoerende macht.

Dit gaat niet om emancipatie, meedoen, en er mogen zijn. Dat is enkel de weeïge verpakking waarin dit thema jarenlang is gepresenteerd. Als een islamitische vrouw van alle mogelijke beroepen namelijk per se tot de uitvoerende macht van een seculiere staat wil behoren, dan kan dat immers vandaag nog: zonder hoofddoek op. En als dat offer te groot is dan rest er letterlijk elke andere baan in Nederland, behalve bij de uitvoerende macht van een seculiere staat.

Juridisch is de emancipatie van moslima's met hoofdbedekking dus al voltooid. En het feit dat er uit islamitische hoek desondanks gedramd wordt dat de scheiding van kerk en staat opgeheven wordt, zogenaamd voor de emancipatie van moslima's wier emancipatie juridisch al voltooid is, onderstreept dus dat het uiteindelijk niet om emancipatie, maar om tribaal machtsvertoon gaat.

Oftewel, laat het maar aan GroenLinks hiervoor op de barricade te gaan, nu de Haagse VVD het toch weer van tafel heeft gekregen: "De toestemming kwam er ooit dankzij GroenLinks-raadslid Hera Butt, die zich daar sterk voor maakte. Dat het nu alsnog van tafel gaat noemt zij 'het moeilijkste dat ze ooit als raadslid meemaakte'. (...) Boa's zijn gemeenteambtenaren. Daar gaan we als gemeente dus wel over. Als het aan mij ligt moet iedereen mee kunnen doen in Nederland, de overheid mag geen onderscheid maken op basis van geloof.' (...) 'Ik vind het kwalijk als het uiterlijk van iemand bepalend is voor iemands deskundigheid. De aanname dat mensen met een religieuze uiting hun functie niet onpartijdig kunnen uitvoeren, is stigmatiserend en niet effectief, zoals het College voor de Rechten van de Mens ook aangeeft."

Ah ja, mensenrechten. Die edele luchtspiegeling uit het culturele interbellum van de jaren '90.